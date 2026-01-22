高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地土地開發案 簽約

高雄市持續推動軌道經濟與都市轉型，透過捷運建設結合土地開發，引導城市朝向低碳、永續與宜居方向發展；位於橘線O9苓雅運動園區站旁的聯開A基地，今(廿二)日高市府與聯上實業股份有限公司及美力營造股份有限公司辦理簽約典禮，將投資六十五億元，開發二.三萬坪樓地板，因緊鄰全新啟用的Kaohsiung Highline Park，規劃體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施，打造苓雅運動園區站周邊成為運動休閒的創意街區。(見圖)

高市府副市長林欽榮表示，O9案位於高雄「運動城市」政策區位，此刻高市府已完成中正體育場改造計畫，推出「Kaohsiung Highline」複合型運動公園，不僅將歷史看台轉型化為六百公尺的環形高架市民散步道，還導入公園遊憩與商業服務機能，成為結合運動、休閒與都市生活的重要節點；同時，該案歷經兩年都市計畫變更，這次開發案也重新整合周邊運動設施配置，公園、綠地與綠兼道等公共設施開闢作業如火如荼進行，此外，也拓寬輔仁路及四維一路等周邊道路系統，改善長期交通瓶頸，全面提升區域生活與運動環境品質，形塑高雄具代表性的運動產業聚落；該案基地將呼應運動與生活，提供公共托育空間以及親子館等服務強化生活機能，更將在未來以空橋串連全案基地以及Highline公園生活空間，成為兼具地方特色的運動場域及城市會客室。

捷運工程局吳嘉昌局長說明，O9站土地開發案周邊有Kaohsiung Highline運動公園、苓雅運動中心等大型運動場域，鄰近O9站二號出口，是結合運動園區與TOD發展的重要示範；全區總開發面積約二.○三公頃，共有A、B、C等三基地，本次簽約的A基地約一千五百七十一坪，將規劃二棟地上二十二層的複合式建築，提供體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施，高市府將分回二百坪公共托育、親子館及三十億元挹注捷運建設，全案結合南側千坪公園，周邊多元運動環境，以及公共托育與親子館，未來更將以連通道串連Highline運動公園，打造兼具運動、休閒與家庭友善機能的生活聚落，鼓勵民眾搭乘捷運到此造訪。

規劃團隊以「運動AI高雄」為主題，打造高雄為AI健康城市，低樓層設置健身中心，並依據招商條件設置立體連通系統串聯捷運站與苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，讓民眾可沿著立體長廊從捷運站走回家，或跑步至highline park環形跑道，另基地南側為中正少棒場、四維羽球場、籃球場，打造運動與生活密不可分的城市文化，讓運動成為生活的一部分，從幼兒到長者，無論專業運動員或一般民眾，都能方便抵達運動場所，感受運動帶來的健康、朝氣與歡樂，讓高雄成為全民參與的運動城市。