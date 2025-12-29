高雄捷運站晚間出現煙幕彈！原來是實兵演習

R6凱旋站模擬歹徒投擲煙幕彈，過程逼真。(記者李惠洲攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應北捷連續攻擊事件，高市府今(29日)晚間舉辦「2026高雄跨年晚會實兵演練」，選定R6凱旋站進行演練，模擬歹徒持刀攻擊及投擲煙幕彈，過程逼真；市長陳其邁強調，跨年疏散時，捷運站人潮擁擠，盼透過實兵演習，確保參加跨年的民眾的安全。

高捷公司指出，近日針對跨年活動，模擬歹徒在凱旋站人潮聚集地點危安攻擊，已進行多重災難模擬演練，並與市府交通、警察、消防、醫療等單位配合，提升緊急應變能力，每天並加強巡邏、即時回報，提供安心的搭車環境。

高市府今晚進一步舉行「2026高雄跨年晚會實兵演練」，選定R6凱旋站進行演練，模擬歹徒持刀攻擊及投擲煙幕彈，過程逼真。市長陳其邁表示，因應台北捷運之前的無差別攻擊事件，今晚進行實兵演習，台北捷運是人口擁擠的站體，高雄年底也有非常多大型活動，人數擁擠程度不輸台北捷運站規模，希望透過實兵演習，確保跨年相關活動的人員安全，也提升市府應變處理機制。

陳其邁說，今晚有三個劇本，包括捷運站、舞台前方，及鄰近百貨公司的所謂攻擊事件；他特別下達指令，演習地點以捷運站為主，因為捷運站在當天疏散人潮比較複雜，包括疏散與警力部署、及追查凶嫌等，都會複雜很多，所以就選定捷運站這個劇本來演練。

陳其邁透露，事實上，之前高雄辦大型演唱會時，市府已與國土安全辦公室合作，進行類似無差別事件攻擊、群眾持刀在演唱會座位區後方的演練，也包括後端的救護系統，及人員的疏散等。這一次移到捷運站演練，進行更複雜的實兵演練，有哪些需要改善的地方，警方會提出檢討改進，市府將全力落實相關維安計畫。

市府也提醒，31日當天夢時代周邊道路，將實施三階段交通管制。其中，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站，自傍晚5點起配合人流管制，暫停上下車服務，建議民眾搭乘捷運紅線至R6凱旋站後，步行即可抵達。配合散場需求，捷運與輕軌將延長營運時間，捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分。

市府強調，夢時代跨年將出動1206名警力、義大跨年則安排363名警力，確保市民安全。跨年活動場域為開放式空間，除既有規劃的疏散區外，周邊也有大範圍腹地可供民眾疏散；舞台前方人潮較為密集之觀賞區，並預留緊急十字通道，必要時將開啟閘門引導疏散。

歹徒在捷運站持刀攻擊，員警上前圍捕。(記者李惠洲攝)

歹徒遭特勤警力制伏。(記者李惠洲攝)

