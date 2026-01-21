高雄捷運腳踏車搭乘2/1起新規上路 每趟80元

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄捷運公司今天表示，2月1日起調整「一般腳踏車搭乘捷運」相關規定；另外，即起公告「旅客進站裝扮注意事項」，提醒乘客裝扮以不影響公共安全及他人乘車感受為前提。

高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，2月1日起將調整「一般腳踏車搭乘捷運」相關規定，一般腳踏車搭乘捷運仍採「人車合併」計價方式，票價調整為每趟新台幣80元，不限里程。

平日開放搭乘時段為上午9時至下午4時，以及晚間8時至營運結束，假日則全天開放自行車進站搭乘。

此外，考量重要樞紐站旅運量龐大，同步規劃部分車站全日不開放一般腳踏車進出站，包括左營站、高雄車站、美麗島站、巨蛋站等旅運量大站，以及凱旋站、凹子底站、哈瑪星站等輕軌轉乘站。

高捷公司表示，一般腳踏車限停放於第1節車廂指定車門區域，每列車最多可停放4輛，且不得佔用無障礙空間；於跨年、春節連續假期或大型活動期間，將視旅運需求機動調整相關措施，並提前公告說明。

另外，高捷公司也於即日起公告「旅客進站裝扮應行注意事項」，表示尊重多元文化與個人表現形式，但裝扮仍應以不影響公共安全及他人乘車感受為前提，相關執行由現場人員依實際狀況進行柔性引導與處理。

高捷公司表示，相關措施皆以乘車安全、動線順暢及多元運具共存考量，盼讓通勤族、自行車族及一般旅客皆享有安心、友善、有效率的大眾運輸服務，也歡迎民眾多利用捷運與自行車結合的綠色運輸模式。（編輯：陳仁華）1150121