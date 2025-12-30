高雄捷運電力異常「警報聲狂響」 議員拍下旅客提行李箱「艱困爬樓梯」畫面

即時中心／廖予瑄報導

高雄捷運今（30）晚7時許傳出，因部分電力跳脫，造成左營站車站雖行車正常，但部分設備卻受影響、無法使用，此外，當下還響起警報聲，讓許多旅客不知所措。稍早，高雄捷運公司表示，目前電力已恢復正常。對於突如其來的停電事件，正好在現場的高雄市無黨籍議員張博洋，也用手機紀錄下這一幕。

今晚紅線左營站因為發生電力跳脫，造成部分空調、照明、電梯、電扶梯受到影響，無法使用；此外，站內的警報聲也跟著作響，嚇壞民眾。

高雄捷運公司指出，雖然左營站內發生電力異常，部分設備無法使用，但仍有一座電扶梯可以正常使用，而電梯內也沒有受困民眾，列車也沒有受到影響，仍然正常行駛。

電梯受到電力異常影響，無法使用。（圖／張博洋提供）

正巧也在左營站的張博洋也目擊高捷停電期間 ，許多拿著大件行李的旅客，因為不能搭乘手扶梯跟電梯，卡在高鐵一樓，無法下到地下室；或是只能提著行李箱，艱難地爬樓梯。

旅客因電梯停駛，只能提著行李箱爬樓梯。（圖／張博洋提供）

稍早，高雄捷運表示，目前電力已恢復正常，停電原因為左營站內的變電站有跳脫，「現在已經復歸」，照明、電梯、電扶梯也都恢復正常使用。

