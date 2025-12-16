高雄捷運黃線施工邁入主體工程階段 建設持續向前
隨著高雄捷運黃線建設持續加速，位於澄清路上的Y16車站主體工程於今（十六）日開始進行捷運車站壁體挖掘與混凝土澆築連續壁工程首單元施作，象徵高雄捷運黃線工程已正式邁入主體結構施工的重要階段里程碑，建設進度穩健向前推進。(見圖)
高市府捷運工程局吳嘉昌局長今日特地親赴Y16車站施工現場巡視，在聽取施工團隊簡報後強調，捷運是國家重大的交通建設，所有作業務必嚴格依照施工計畫進行，特別是連續壁等的地下結構作業，必須嚴格落實各項工安規範，確保工程品質、安全無虞；同時必須做好各項交通維持措施，以確保工程車輛進出工區及周邊民眾交通動線的安全與順暢。
捷運局表示，捷運黃線Y16車站屬地下車站，為YC03標土建統包工程範圍，由工信工程承攬；繼之前第0階段施工前置作業後，今日正式邁入主體工程施作；連續壁是地下車站主體結構施工的第一道重要工序，將為後續的車站主體結構施作、潛盾隧道推進，打造堅實可靠的基礎。
捷運黃線是健全大高雄捷運路網不可或缺的核心環節，全線串聯高雄多條重要交通動脈，服務人口密集區域，未來將大幅提升城市大眾運輸的服務能量；捷運團隊後續將持續推動各站主體工程，在確保施工安全與品質的前提下，早日完成這條兼具便捷性與前瞻性的捷運路線，為民眾提供更優質、更有效率的大眾捷運運輸服務。
