高雄捷運黃線施工 邁入主體工程階段里程碑

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市政府持續推動捷運黃線建設，位於澄清路上的Y16車站主體工程今天起進行捷運車站壁體挖掘與混凝土澆築連續壁工程，象徵捷運黃線工程已正式邁入主體結構施工的重要階段里程碑。

捷運局今天新聞稿表示，捷運黃線Y16車站屬地下車站。繼施工前置作業後，今天正式邁入主體工程施作。連續壁是地下車站主體結構施工的第一道重要工序，將為後續的車站主體結構施作、潛盾隧道推進，打造堅實可靠的基礎。

捷運局表示，捷運黃線串聯高雄多條重要交通動脈，服務人口密集區域，未來將大幅提升城市大眾運輸的服務能量。捷運團隊後續將持續推動各站主體工程，在確保施工安全與品質的前提下，早日完成這條兼具便捷性與前瞻性的捷運路線。

此外，高雄捷運橘線O4站聯合開發案位於O4站2號出口，為市府第一個捷運聯開與出入口共構案件，規劃興建地下4層、地上23層的A級商辦大樓，捷運局今天會同專案管理及施工團隊，在加強捷運周邊施工安全保護措施後出土施工。

捷運局表示，捷運O4聯開案因鄰近愛河，地下水位較高，且地質條件為較疏鬆砂土，業者考量地質與地下水文情形，於自強路及中正路側除了標準連續壁，更額外增設止水樁、二重管及雙環塞等止水工法，以增進建築地下結構安全。

針對捷運O4聯開案，捷運局今天會同專管單位與業者施工團隊到場勘查，就施工面止水改善、安全圍籬、支撐預力情形、人行動線等進行檢視，並請業者在施工動線許可下評估加派機具趕工可行性，專管單位也應每日派員督導。（編輯：李亨山）1141216