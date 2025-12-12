高雄捷運黃線Y15聯開案簽約 鴻海打造亞灣旗艦總部
（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市長陳其邁今天與鴻海輪值執行長楊秋瑾簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，宣布鴻海將投資新台幣159億元，規劃45層與32層2棟A級商辦大樓，打造為「高雄亞灣．鴻海旗艦總部」。
陳其邁與楊秋瑾簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，此次鴻海投資Y15聯開案，將導入AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車、數位健康等前瞻產業。
陳其邁表示，感謝鴻海看好高雄、投資高雄，尤其這3年來，鴻海在高雄的投資共累計達250億元，其中包括算力中心及軟體研發中心、電巴、電芯研發等。今天簽約Y15案，是鴻海在南台灣的旗艦總部，相信可進一步帶動其他企業投資。
楊秋瑾表示，這項開發案是鴻海要帶進更高科技的三大智慧平台重要載體，會引進非常多科技技術，鴻海團隊將陸續進駐，另外也打造員工安心宅，讓員工移居到亞灣。而這也將是鴻海在面對全球客戶、全球市場，所打造的城市新地標。
此外，楊秋瑾並公布3大回饋計畫，包括捐贈1900萬元乳房X光攝影巡迴車服務偏鄉女性、提供高雄版鴻海獎學金造福中小學生，以及推動AI研習營。
捷運局長吳嘉昌說明，Y15聯開基地面積1.1公頃，位於亞灣2.0與亞洲資產管理中心高雄專區核心位置，建蔽率60%、容積率630%，鄰近高雄港旅運中心與高雄展覽館等國際會展設施。
捷運局表示，鴻海將投資159億元，規劃45層與32層2棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，共約5.2萬坪開發量體，建物將透過空橋與旅運中心串聯。
開發後將提供2萬坪辦公空間，做為「高雄亞灣．鴻海旗艦總部」，也開放其他科技企業進駐。預估創造3000個就業機會，每年帶來200億元產值，市府也將分回63億元挹注捷運建設，並新增227席公共停車位服務周邊會展需求。（編輯：謝雅竹）1141212
