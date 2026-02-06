高雄捷運 Y10 站聯開案動工！68億打造24層住商地標

捷運黃線Y10站今（6）日迎來捷運聯合開發案動土，將由國城建設、高興昌鋼鐵所組成的團隊，興建為4棟地上24層地下5層住商混合大樓。（任義宇攝）

位於高雄車站東側的捷運黃線Y10站，今（6）日迎來捷運聯合開發案動土，將由國城建設、高興昌鋼鐵所組成的團隊，興建為4棟地上24層地下5層住商混合大樓，高雄市副市長林欽榮出席典禮指出，此案象徵高雄車站「大都更」計畫已有實質進展，翻轉過往站前老舊印象。

此案位在建設中的捷運黃線Y10站聯開基地，經評選後由國城建設、高興昌鋼鐵組成的大港捷匯公司獲選為最優投資人，將2299坪基地打造為4棟地上24層、地下5層住商混合大樓，並規畫有捷運站地下連通道與下沉式出口廣場，搭配商場空間，兼顧通勤便利性與商業機能。

大港捷匯股份有限公司董事長呂偉誠指出，全案由「2025大阪萬博展館」、「國家兒童未來館」競圖得主張瑪龍、陳玉霖聯合建築師事務所及朱文明事務所共同規畫設計，投入68億元，打造多層次的公共空間與中介場域，讓城市人流自然穿梭其中。

國城建設創辦人洪平森指出，產品規畫方面，Y10土地開發案以「捷運世代」為核心客群設定，規畫880戶，2房至大3房產品，兼顧自住、換屋與長期置產需求。其中，1樓規畫公益設施托嬰中心與臨時托育據點，並規畫全日餐廳、圖書館、兒童遊戲室等交流場域，2樓游泳池、健身房、瑜伽教室、桌球室、麻將室、琴房等空間。

林欽榮表示，此案市府分回160坪公益空間，將由公共托嬰中心、日照據點等設施進駐，市府也將分回約36億元價值之房地資產，挹注捷運建設經費，同時也象徵高雄車站「大都更」計畫已有實質進展。

針對「大都更」，林欽榮表示車站是城市重要人流匯集點，捷運聯開案搭配台鐵71期重劃區，市府會確保都更案都能將地下連通道納入設計原則，將基地串聯車站周邊的建國、長明、南華等商圈，翻轉過往站前風貌，打造國際級城市門戶。

