高雄捷運2月腳踏車新制 這7車站不開放進出
[NOWnews今日新聞] 為兼顧通勤旅客乘車品質與自行車族群使用需求，高雄捷運公司將自2月1日起調整「一般腳踏車搭乘捷運」相關規定，針對票價、開放時段及可搭乘車站進行優化，提供更安全、順暢的運輸環境。
高捷公司表示，一般腳踏車搭乘捷運仍採「人車合併」計價方式，票價調整為每趟新臺幣80元，不限里程；平日開放搭乘時段為上午9時至下午4時，以及晚間8時至營運結束，假日則全天開放自行車進站搭乘，提供民眾休閒運動與觀光移動更便利的選擇。
另考量重要樞紐站旅運量龐大，為確保車站及列車運作順暢，高捷同步規劃部分車站全日不開放一般腳踏車進、出站，包括左營站、高雄車站、美麗島站、巨蛋站等旅運量大站，以及凱旋站、凹仔底站、哈瑪星站等輕軌轉乘站，請攜帶腳踏車的旅客改由其他車站進出搭乘捷運。另一般腳踏車限停放於第一節車廂指定車門區域，每列車最多可停放4輛，且不得佔用無障礙空間；於跨年、春節連續假期或大型活動期間，將視旅運需求機動調整相關措施，並提前公告說明。
高捷公司表示，相關措施皆以乘車安全、動線順暢及多元運具共存為考量，期望讓通勤族、自行車族及一般旅客皆能享有安心、友善且有效率的大眾運輸服務，並歡迎民眾多加利用捷運與自行車結合的綠色運輸模式。
此外，高捷公司亦提醒，為維護捷運系統安全與乘車秩序，已即日起公告「旅客進站裝扮應行注意事項」，尊重多元文化與個人表現形式，惟裝扮仍應以不影響公共安全及他人乘車感受為前提，相關執行將由現場人員依實際狀況進行柔性引導與處理，詳見高捷官網-乘車指南。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高雄捷運橘線O9站A基地聯開案簽約 以捷運串聯運動與生活
高雄捷運驚傳落軌意外 18歲女子遭撞身亡紅線局部停駛
高雄捷運都會公園站發生人員落軌遭撞擊 紅線班次調降
其他人也在看
「之前帶都沒事...」赴韓旅遊新規必看！這3類物品不能托運 釜山金海機場出境大塞車
近期有旅客在釜山金海機場搭機回台時，遇到托運行李大規模開箱檢查事件，主要原因是行李內含暖暖包。網友在社群平台上分享經驗後，引發大量關注與討論。此次事件凸顯韓國機場針對潛在發熱物品的安檢趨嚴，也提醒即將赴韓旅遊的民眾注意行李攜帶規定。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94則留言
泰國16人新年遊變惡夢！70萬泰銖團費突遭加收 旅客無房可住、腳受傷只有衛生棉止血
歡慶新年之旅成地獄假期！泰國16人家庭日前參加旅行社旅遊團，前往哈爾濱旅行，不過支付70萬泰銖後，原以為可以放心地參加全套行程，未料起飛前，旅行社突告知需墊付離境機票費用20萬泰銖，並承諾於3天內返還；不過收了錢，旅程才剛開始就面臨導遊無法上飛機、一行人航班不一、飯店房間也因旅行社未完成付款程序無法入住，問題不斷；對此，旅行社發布聲明致歉，消費者仍決定向警方報案。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 7則留言
韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷
隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，但出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定。就有一名網友分享近日在釜山金海機場搭機返台時，因托運行李內放置暖暖包，被安檢人員要求開箱取出，還發現現場也有多名旅客都遭點名，意外引發網友熱議。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
等無船入港！三井海洋富士號取消靠泊 台中港苦陷7年郵輪魔咒
冷氣團接力報到，頂級遊輪三井海洋富士號原計畫今（22）日駛進台中港，船東方面前天臨時通知，因天候及陣風過強等因素因素取消進港，讓苦等郵輪近7年的台中港再度「等無船」；台中港務分公司指出，已提前3個月準備迎接郵輪，可惜天公不作美，今年預計有4月島嶼天空號、6月奧德賽號及10月世界號郵輪靠泊。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
Foxtron第2款電動車定名Cavira？內外重新設計推估最快有望上半年
日前，《地球黃金線》才揭露鴻華先進已經向消防署提交Foxtron Cavera緊急救援手冊，預告以Model C為基礎，定位於Bria之上的中型休旅級距電動車有望在近期上市銷售。近日，鴻華先進再度更新先前所提交的緊急救援手冊，並將車名從Cavera更換為Cavira。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1則留言
不是高雄、台中！台人最愛國旅縣市 冠軍是「它」
不是高雄、台中！台人最愛國旅縣市 冠軍是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美進口車有望零關稅？ 專家曝「日.歐車跟進衝擊才大」
台美關稅談判達成協議，外界關心，美製汽車是否降稅！行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場！雖然還在協商，但國內車廠普遍做好零關稅的「最壞打算」。市場更出現傳言，零關稅成立後...華視 ・ 17 小時前 ・ 5則留言
東京大阪輸了？她曝日本1城市最人性化 內行加碼：賞櫻直接包場
近年來國人瘋出國旅遊，日本、韓國等東北亞國家由於離台灣較近，是不少人的首選。然而到日本旅遊，通常會想到東京、大阪等大城市，交通既方便，可參觀的景區也較多。然而近日有名女網友分享，位於東北的仙台地區才是該國最人性化的城市，並舉出多個例子。文章曝光，內行網友紛紛留言回應「賞櫻直接包場」、「下次就選仙台了！順便聖地巡禮」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
阿蘇火山直升機4航線票價、搭乘規則一次看
[NOWnews今日新聞]日本熊本縣阿蘇直升機空拍行程，深受旅客喜愛，20日有國人搭乘的直升機失聯再次引發關注。阿蘇火山直升機行程是什麼？路線分哪幾種？《NOWNEWS今日新聞》整理重點一次看。阿蘇火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
不只價格太貴！苦苓談「國旅一落千丈」原因很簡單：怎麼可能再來一次
隨著春節連假到來，不少國人都趁著各大航空公司推出優惠之際出國旅遊，然而出國人數與外國遊客來台人數逆差持續擴大，也讓台灣國旅越發不如以往的話題不斷。對此，經常針對時事發表看法的作家苦苓以國內數個知名觀光景點與日本觀光景點作比較，並點出箇中關鍵不在價格，而是「沒人用心留住旅客」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
阿蘇山直升機事故2台人失聯！熊本外國客台灣佔三成，安全疑慮引發關注
日本熊本縣阿蘇山發生觀光直升機失聯事故，兩名台灣籍遊客及一名日籍駕駛在昨日的觀光飛行中失聯，警消雖已發現嚴重損毀的機體，但人員仍生死未卜。這起突發的慘劇不僅震撼了正值巔峰的熊本旅遊市場，更在台灣社群引發巨大哀戚與關注。隨著搜救工作因火山氣體濃度超標而受阻，兩名國人的安危此刻牽動著無數家屬的心。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
美國旅遊貴到吃不消 華人精算發現歐洲竟更省錢
機票、酒店、餐飲、租車全面上漲，讓不少華人對美國國內旅遊直呼「吃不消」。有家庭去年赴夏威夷旅遊發現，整體開銷較前一年暴漲...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
平菁街櫻花開了！1／27起交管、違停即拖 士林警疏導重點曝
北市士林區賞櫻景點「平菁街櫻花巷」，櫻花已悄悄地綻放，預期在農曆春節前，緋寒櫻將會盛開，預計將會吸引大量人潮，警方將加派警力維持交通。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
藍芽耳機可以托運嗎？桃機揭正解：恐影響飛航安全
寒假到來加上春節將至，許多民眾會安排假期出國旅遊，不過手提上機、托運行李相關規定多，經常讓一票民眾感到似懂非懂，對此桃園國際機場提醒，很多旅客都知道行動電源不能託運，但其實除了行動電源，大家常用的藍芽耳機、充電盒，也必須隨身攜帶登機，或是放在手提包包裡。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 16則留言
住一晚最貴要4.5萬? 阿里山2026新房價掀討論
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義阿里山受到許多觀光客喜愛，但最近有網友貼出當地飯店"阿里山賓館"2026年房價表，嚇了一跳，最基本的雙人房，平日一晚要價1萬5千元，最貴的首相套房，特殊假期竟高達4萬5000，引起民眾討論。民視 ・ 1 天前 ・ 8則留言
三菱最強電車降臨！攜手鴻海打造400匹鋼砲
三菱Mitsubishi近年的轉型之路走得低調，但2026年初這場與鴻海旗下鴻華先進的深度合作，無疑為品牌注入了一劑強心針。這款名為「Bria」的純電掀背車，不僅僅是三菱重返純電市場的關鍵作品，更是該品牌有史以來加速最快的電動車。不同於過往依賴Nissan技術的模式，三菱這次大膽轉向，利用鴻華先進的模組化平台，打造出一款結合義大利Pininfarina設計美學與極致性能的「電能小鋼砲」。三菱Mitsubishi與鴻海旗下鴻華先進深度合作，以Bria為基礎打造電動鋼炮。這部Bria最引人注目的莫過於其旗艦車型的性能數據。搭載雙馬達四輪驅動系統，最大馬力一舉推升至驚人的400匹，從靜止加速至時速100公里僅需3.9秒。這樣的成績直接將Bria推進了「高性能鋼砲」的競爭圈，甚至足以與市場上的頂尖對手叫陣。為了應對如此強大的動力，這款新車搭載了57.5 kWh的LFP磷酸鐵鋰電池組，雖然車重因電池特性突破了2,000公斤，但在2,800mm長軸距的加持下，依舊展現出卓越的空間與操控潛力。 內裝方面，Bria完美示範了「軟體定義汽車」的現代科技感。座艙中央由一塊15.6吋大型觸控螢幕坐鎮，搭配9Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【新車試駕影片】入門不陽春，便宜又大碗，CP值王者 ～ 2026 Ford Territory 1.5T 渦輪闊境版
Ford Territory的出現，無疑是向台灣休旅車市場丟了一顆震撼彈，首見四電驅油電系統展現福特的科技實力並具備優秀的節能表現，但市場上難免還是有保守派的消費者，福特也有照顧到他們，而且入門即滿配，配備甚至比貴10萬元的油電原生版還要好，讓你不必跟著時代潮流做出改變，有時候維持現狀也是不錯的選擇。車水馬龍網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
阿蘇直升機墜毀 台遊客憶半年前才搭同一架：火山口強風吹到機身飄移
日本熊本縣阿蘇市昨（20）日發生觀光直升機失聯墜毀事故，機上載有 2 名台灣籍遊客與 1 名日籍駕駛，目前生死未卜。阿蘇火山口壯麗的景色吸引無數遊客，搭乘直升機更是熱門行程。一名《鏡報》讀者向本刊透露，不到半年前才剛帶著孩子搭乘過「同一架」直升機，回憶當時山區天氣變化劇烈，飛越火山口時一度遭強風吹襲導致機身飄移，「看到新聞真的嚇到『挫』了一下。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
2026親子飯店推薦：500坪遊樂場、開窗就見長頸鹿、跑車直接開進房...這9家「網友好評」最低下殺48折快搶！寒假過年不踩雷｜問Yahoo就對了
2026寒假即將到來，緊接著農曆過年，無論是寒假小旅行或過年全家出遊，最需要的就是一間不踩雷的親子飯店。小編整理了全台8間「網友超好評」的親子飯店清單，網路訂房享有專案價最低2折起！快把這篇收藏起來，今年就帶孩子把清單一間間住起來！Yahoo玩樂搜查團 ・ 22 小時前 ・ 發表留言