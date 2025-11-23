高雄捷運22日35萬人次 創2025年最高運量 (圖)
高雄週末有多場大型演唱會，高雄捷運公司統計指出，捷運22日運量高達35萬人次，是2025年全年度最高運量。（高雄捷運公司提供）
中央社記者蔡孟妤傳真 114年11月23日
其他人也在看
TWICE開唱ONCE擠爆港都！高捷班班爆滿 運量達35萬人次創今年最高
韓國人氣女團TWICE22號晚間在高雄世運主場館開唱，粉絲擠爆港都，高雄捷運車次班班爆滿，22號捷運運量高達35萬運量，光是世運站就有4.1萬，創下今年全年度最高的運量。高雄市長陳其邁在演唱會結束後也台視新聞網 ・ 1 小時前
高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。中央社 ・ 3 小時前
高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年
即時中心／黃于庭報導高雄近年「演唱會經濟」成效亮眼，繼南韓女團BLACKPINK上（10）月登上世運主場館，「粉紅風潮」席捲全台；本週末女團TWICE接棒開唱，另歌手伍佰、孫淑媚也舉辦售票演唱會，龐大人潮也帶來商機。高捷公司公布運量統計，昨（22）日全天運量將近35萬人次，創下今年單日新高。民視 ・ 2 小時前
TWICE官方高清照出爐！娜璉這一舉動超震撼
南韓超人氣天團「TWICE」週末連兩天在高雄世運主場館開唱，昨日（11/22）演出完美落幕後，主辦單位也火速公開現場高清照，TWICE成員娜璉也在演出後立刻發布IG限動，向粉絲表達感謝，其中不但以繁體中文發布內容，甚至「的」、「得」也區分的相當清楚，讓粉絲紛紛笑稱，是不是有請來自台灣的團員周子瑜協助發文。太報 ・ 4 小時前
不只TWICE！大咖歌手齊聚高雄開唱 捷運單日運量35萬人次創今年新高
韓國女團TWICE首次來台開唱，昨（22日）首場於高雄世運主場館登場，現場湧入超過5.5萬名粉絲，同日高雄還有伍佰、孫淑媚等歌手開唱，晚間瞬間大批人流散場，高雄捷運統計，昨單日運量高達35萬人次，創下今年新高。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
台中女子網購玉鐲遇詐 警方勸阻匯款免失金5萬 (圖)
台中市一女子日前到郵局匯款新台幣5萬元，行員發中央社 ・ 3 小時前
直擊／千名粉絲TWICE場外聽音漏！子瑜絕美現身：後悔沒早點來
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。稍早演出於晚間6點半開演，近千名粉絲聚集場外聽音漏，甚至趴地從縫隙中觀看，只為目睹女神風采。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕
唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
日本首相高市早苗月初在國會答詢的「台灣有事」發言，引發中國不滿並採取一連串抵制行動，包括19日宣布暫停日本水產品進口手續。日本扇貝（俗稱帆立貝）業者老神在在，表示「不會覺得困擾」。太報 ・ 21 小時前
蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋 直誇「中央地方團結合作典範」
前總統蔡英文今（11/23）天在臉書發文，表示前陣子自己和前行政院長蘇貞昌一同參觀明年即將完工的淡江大橋，而她認為這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。太報 ・ 3 小時前
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
高雄昨天（22日）熱鬧滾滾，不只TWICE登上世運主場館，包括伍佰、孫淑媚、國立台灣交響樂團經典金曲等不同世代歌手、音樂類型，分別在四大場館同時開唱，估計帶進超過10萬粉絲，高捷公司今（23）日統計，昨天捷運全日運量近35萬人次，創下今年單日最高運量，比2024跨年的30.5萬人潮還多！擠入高捷單日自由時報 ・ 5 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前