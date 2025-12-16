高雄捷運O4聯開案延宕 鄰愛河地質鬆軟 延至116年完工

高雄捷運O4聯合開發案自111年動土至今已3年，原定於今年完工工程目前仍未「出土」，對此捷運局表示，該處面臨鄰愛河下水位高、土質鬆軟挑戰，額外施以多重止水工法拉長整體工期。（高雄市捷運局提供／任義宇高雄傳真）

高雄捷運O4聯合開發案，將興建為地上23層樓商辦大樓，自111年動土至今已3年，不過原定於今年完工的工程，目前仍在進行地基工程尚未「出土」，對此捷運局表示，該處因緊鄰愛河下水位高、土質鬆軟，施工團隊額外施以多重止水工法確保安全，因此拉長整體工期，預計於116年全案完工。

高雄捷運橘線O4前金站聯合開發案位於O4站2號出口，為高雄第一件捷運聯開與出入口共構的案件，根據簽約時規畫，此案將興建地下4層、地上23層A級商辦大樓，工程於111年3月動工，原定於今年底可完工啟用。

捷運局表示，此案因鄰近愛河，地下水位較高，且地質條件為較疏鬆之砂土，g 施工團隊考量地質與地下水文之整體情形，於自強路及中正路側除了標準連續壁之外，額外增設CCP止水樁、二重管及雙環塞等止水工法，以增進大樓建築地下結構安全與穩定，因此拉長整體施工期。

對於工程進度，捷運局今（16）日前往現場勘查，以確認止水改善成效、安全圍籬、支撐預力情形、周邊人行動線等進行全面檢視，以確保基地安全無虞，捷運局表示會請業者在確保安全為前提下，評估加派機具趕工可行性，估計在導入更安全工法下，全案可於116年完工。

