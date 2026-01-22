高雄捷運O9苓雅運動園區站聯開案簽約 65億元打造運動樂活新都心

高雄捷運O9苓雅運動園區站A基地，土地開發案簽約典禮來賓合影。（朱窈慧翻攝）





高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站聯合開發案A基地，今天（22日）由高雄市政府與聯上實業股份有限公司、美力營造股份有限公司正式簽署投資契約，總投資金額達65億元，規劃開發約2.3萬坪樓地板面積，宣告「運動樂活新都心」計畫正式啟動。





副市長林欽榮出席簽約典禮表示，O9聯開案位處高雄「運動城市」政策核心區位，市府已完成中正體育場改造，打造全新「Kaohsiung Highline Park」複合型運動公園，將歷史看台轉型為約600公尺環形高架市民散步道，並結合公園遊憩與商業服務機能，成為城市運動生活的重要節點。O9案歷經兩年都市計畫變更，重新整合周邊運動設施與公共空間配置，同步推動道路拓寬、綠地及公共設施開闢，改善交通瓶頸，全面提升區域生活品質。

廣告 廣告





捷運工程局長吳嘉昌指出，O9站聯開全區面積約2.03公頃，分為A、B、C三基地，本次簽約的A基地約1571坪，將興建1幢2棟、地上22層的複合式建築，低樓層規劃體育用品商店、健身中心及咖啡酒吧等運動休閒設施，並設置立體連通系統，串聯捷運站、苓雅運動園區及Highline Park，打造以捷運為核心的TOD示範場域。市府將分回約200坪公共托育及親子館空間，並挹注約30億元回饋捷運建設，強化公共服務與交通發展。

此案自招商初期即導入「廉政平臺」機制，市府攜手法務部廉政署及檢調單位，共同建立公平、公正、透明的招商程序。林欽榮說，捷運聯開涉及龐大公共利益，廉政平臺不僅確保行政程序在陽光下運行，也提升企業投資信心，O9 A基地順利簽約即是廉能治理的具體成果。





市府指出，O9苓雅運動園區站聯開案將結合周邊少棒場、羽球場及籃球場等運動場域，導入AI智慧健康概念，打造運動與生活密不可分的城市文化，讓市民從幼兒到長者都能便利親近運動，形塑高雄全民參與、永續宜居的運動城市新樣貌。

（延伸閱讀：行政院拍板國民年金提升至5000元 176萬民眾受惠）