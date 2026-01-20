高雄採買年貨 業者：干貝漲約2成、烏魚子降1成

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）農曆新年腳步近，三鳳中街是高雄市知名年貨大街，業者表示，今年干貝約漲價2成，烏魚子價格則下調1成，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩，近日陸續湧現購買人潮，顯現年節氣氛。

三鳳中街商店街區管理委員會理事長伍進昌說，三鳳中街今年干貝約漲價2成，烏魚子價格則下調1成，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩。高雄市政府舉辦「2026高雄過好年」行銷活動從1月31日開始，但近日已出現購買人潮。

高雄市經發局今天聯手大高雄市觀光商圈總會及全市30個商圈，舉行「2026高雄過好年」行銷活動記者會，展示各個商圈的特色物產與人氣商品。

經發局長廖泰翔表示，商圈是展現高雄商業活力的重要指標，市府今年也將陸續針對三鳳中街及新堀江商圈進行環境優化，持續提升商圈購物環境。

經發局會後新聞稿說明，「2026高雄過好年」首場活動將在1月31日三鳳中街起跑，同時率先發放「馬年小紅包」，後續預計有27場發放活動在各大商圈登場。各商圈也結合春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等多元活動，吸引遊客駐足。

此外，今年首次結合青年家具街及鳥松家具街從1月19日至23日上午8時至下午5時，於市府中庭舉辦「高雄過好年」家具展區，讓到市府辦公的民眾或有興趣民眾於年前到市府中庭採購方便更新家具。（編輯：李亨山）1150120