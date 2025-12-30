高雄接獲通報疑似麻疹個案 今檢驗結果「陰性排除」

高市府衛生局於十二月廿八日接獲醫院通報一名疑似麻疹個案，職業為業務人員，於十二月十八日出現咳嗽流鼻水症狀，十二月廿八日下午到醫院就醫，通報疑似麻疹。個案檢體於今(卅)日經疾病管制署綜合檢驗結果「陰性排除」，原由衛生局所匡列之接觸者計二百三十三名全數解除自主健康監測。

衛生局今(卅)日說明，依據衛生福利部疾病管制署統計，今年全國累計通報疑似麻疹計一千二百一十七例(高雄市二百一十四例)，全國確診五十三例(含境外移入三十四例，本土十九例)，高雄市境外移入四例，無本土案。

由於麻疹為高傳染性疾病，出疹前後四天均具傳染力，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在二個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹個案可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，即會被匡列接觸者。

匡列接觸者是重要的防治工作，透過正確的接觸者匡列與追蹤，可有效阻斷麻疹於社區中之傳播鏈，防止疫情擴散；衛生局提醒，民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。