高雄推動國際學生農務打工 媒合暑假投入燕巢芭樂產業

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▲高雄市政府農業局攜手高雄科技大學辦理「芭樂職場媒合與觀摩體驗」活動，帶領國際學生走進燕巢芭樂集貨包裝場，實地了解果品分級、包裝及運銷流程，並透過職場體驗與就業媒合，鼓勵學生於寒暑假投入農務工作，為農業缺工問題注入青年新血。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為拓展多元農業人力來源並實質緩解農業基層缺工，高雄市政府農業局昨（11）日攜手國立高雄科技大學辦理「芭樂職場媒合與觀摩體驗」活動，邀請來自不同國家的國際學生走進燕巢芭樂集貨包裝場，除了認識高雄核心農業生產與運銷體系，更藉由實作體驗與媒合交流，鼓勵外籍學生利用寒暑假期間投入農務打工，為高雄農業季節性缺工注入實質的年輕勞動力。

高雄市燕巢區為全國重要芭樂產區，其中以珍珠芭樂最具代表性，憑藉優良品質深受市場青睞。每逢採收高峰期，集貨場便面臨嚴重的勞動力缺口，農業局表示，此次活動將「職場觀摩」轉化為「就業媒合前哨站」，帶領學生從產地環境、栽培管理到採後分級、包裝等一條龍運作，讓外籍學生實際評估自身體能與工作環境，提升其寒暑假投入農務職場的意願。

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本次活動於吉建果菜運銷合作社的集貨包裝場辦理，現場由產業代表介紹芭樂採後處理、分級包裝及出貨流程，並安排學生實際參與果品分級與包裝作業，透過親手操作，學生們不僅體會農產品上市前所需投入的人力與專業，也認識集貨包裝場在品質把關及穩定供貨上扮演的重要角色，對臺灣農業精緻化與標準化管理留下深刻印象。合作社也現場向學生說明暑假期間的打工職缺及合法工時的保障，增加了學生在兼顧課業之虞賺取生活津貼的意願。

參與學生表示，過去對臺灣農業的認識多來自市場與超市，這次有機會直接走進產地包裝場，親眼看見農產品採後處理、分級與出貨的過程，不僅對高雄芭樂產業有更具體的認識，也深刻感受到農民與產業工作者的專業與辛勞；得知暑假期間有機會來這裡合法打工，不僅能賺取收入，更能體驗臺灣在地農業生活，非常有吸引力。

高雄市政府農業局表示，面對農業高齡化及季節性缺工挑戰，除持續推動「機械代耕團」導入省工機械化作業以降低對傳統人力的依賴外，也正積極推動「樂齡族及二度就業者」媒合機制，鼓勵在地精壯勞動力投入季節性農務工作。同時進一步深化與各大專院校的校僑生輔導單位合作，透過職場觀摩及實務體驗活動，提供青年學子及國際學生接觸農業產業的機會，進一步投入農務工作。將機械代耕團、樂齡、二度就業及寒暑假期間的國際學生打工人力進行彈性跨界結合，透過科技省工、多元就業及青年短期新血等三管齊下，共同攜手減緩農業缺工窘境，促進高雄農業永續發展。（圖╱高市府農業局提供）