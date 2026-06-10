高雄推動國際教育再創成果 台日八校締盟深化跨文化學習

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八所台日學校正式締結姊妹校，開啟教育交流新篇章。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市內門區觀亭國小、茄萣區興達國小與旗山區旗山國小師生造訪日本熊本縣蘆北町，與當地佐敷、田浦、大野、湯浦及內野等五所小學，在蘆北町町長竹崎一成、教育長岩田繁義共同見證下，八所台日學校正式締結姊妹校，開啟教育交流新篇章。

此次交流活動以「迴・見—台日人文地景共鳴」為主題，結合高雄三校特色在地課程，透過海洋文化、惡地地形、老街歷史與地方產業等學習內容，帶領學生從自然環境與人文景觀出發，深入認識彼此的生活文化與地方特色。學生們透過課程分享、文化交流及互動體驗，不僅拓展國際視野，也增進跨文化理解與溝通能力。

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交流活動於6月1日至6日展開，由佐敷小學校六年級學生介紹日本校園學習與生活，分享當地學校文化。高雄三校學生也以各校特色展現台灣文化。旗山國小學生以直笛演奏「我的少女時代」主題曲「小幸運」與動畫「神隱少女」配樂「永遠同在」。

觀亭國小以「動靜宋江」為主題，結合絲竹樂團演奏台灣民謠及宋江陣展演；興達國小則帶來「音符與光影」演出，以口風琴、歌唱「淚光閃閃」，結合扯鈴與傀儡偶戲「鈴轉乾坤，祥獅獻瑞」，精采表現贏得日本師生熱烈掌聲。

觀亭國小校長王宗坤說，學生在國際交流中介紹學校與家鄉文化，不只是舞臺表演，更是在學習認識自己、表達自己，並建立文化自信與自我認同。交流會中，台日學生從交換名片、摺紙活動到分組互動，逐漸拉近距離。

佐敷小學校也安排共享午餐與小天使學伴活動，讓學生在自然情境中展開對話與合作。興達國小校長曾建勳說，看見台日學生們跨越語言與文化差異，一起歡笑、學習與遊戲，深刻感受到國際教育的價值。

此次行程以三校校訂課程及在地特色為核心規劃，興達國小以海洋教育為主軸，參訪熊本縣環境中心及芦北海濱生態公園，呼應學校「學思海」課程；觀亭國小透過城山公園、櫻島活火山及黑神埋沒鳥居等地質踏查，對照學校惡地地形課程；旗山國小則參訪名山堀老屋改造、霧島神宮及熊本城等歷史文化場域，引導學生反思旗山老街文化與地方再生意義。

除學校交流與課程踏查外，學生也認識芦北鐵砲隊，體驗芦北青少年之家活動及出水市Homestay家庭文化，並主動向home爸、home媽介紹台灣風俗、學校生活與家鄉特色，將課堂所學實際運用於跨文化情境。

旗山國小校長鍾一哲表示，高雄市積極推動以學校課程為核心的國際教育，鼓勵學校不僅「走出去」，更要帶著在地課程、文化理解與學習任務走向世界，這次在教育局、財團法人高雄市私立康和社會福利慈善事業基金會、白毫禪寺、詠宜助學金等單位支持下完成，未來將持續深化姊妹校互動與跨文化學習，培養具文化自信、國際視野與全球溝通能力的新世代學子。

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