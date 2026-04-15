高雄推動智慧教育 啟動「百校AI教師增能研習」
為迎接人工智慧（AI）浪潮，高雄市政府教育局全面推動校園數位轉型，於114學年度啟動「百校AI教師增能研習」，截至目前已有104校響應、辦理87場研習，吸引4,350人次教師參與，並有近千名教師取得Google Gemini教育家認證。
因應AI技術快速發展，教育局指出，市府以「教師教學轉型」與「行政效能提升」為雙核心，擘劃AI教育藍圖，系統性建構涵蓋教師專業增能、教學社群發展及行政應用的AI人才培育體系，全面提升教育現場應變與創新能力。
在教學端，高雄以「社群驅動」作為推動關鍵，透過成立「AI Team團隊」與「AI工具箱社群」，引導教師從實務應用出發，逐步累積AI融入課堂的教學經驗，並發展跨領域教學與行政工具，有效減輕備課與行政負擔。教育局表示，透過多元社群串聯，已逐步形塑教師從參與、實踐到深化的專業成長路徑，並持續擴散可複製的教學模式與學習資源。
在行政面向，教育局同步推動AI增能培訓，自114年度起分階段強化同仁AI應用能力，內容涵蓋基礎數位素養、主管決策輔助及行政實務導入，逐步應用於公文處理、資料分析、簡報製作及法規查詢等場景。目前已辦理8場相關研習、累計155人次參與，並培育30名AI種子人員，建立跨單位推動能量。
教育局長吳立森表示，AI導入並非取代人力，而是協助同仁專注於更具價值的決策與服務，進一步提升行政效率與治理品質。未來高雄將持續深化AI教育藍圖，精進教師專業發展與行政應用，打造兼具創新、效率與公平的智慧教育城市，讓每一位學生都能在AI時代中找到適性發展的方向。
（延伸閱讀：園管局聯手嘉義縣招商 半導體供應鏈布局南進）
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