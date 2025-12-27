高雄推動綠色旅宿有成 14旅宿通過環保標章認證

高市府觀光局持續推動旅宿產業邁向綠色永續，成果亮眼，近日在高雄福容大飯店舉辦「二○二五年高雄市旅宿業環保標章成果發表會」，公開表揚今年輔導通過環保標章認證的十四家旅宿業者；其中，高雄福容大飯店榮獲金級環保標章，成為高雄市綠色旅宿發展的重要指標，高雄取得環保標章旅宿達二十五家，充分展現旅宿業者投入環保行動與永續經營的實質成果。(見圖)

觀光局今(廿七)日說明，這次通過認證的十四家旅宿涵蓋星級飯店、連鎖商務旅館、特色眷村體驗及青年旅館等多元型態，展現不同規模與經營模式皆可投入永續行列；其中，高雄福容大飯店在眾多評鑑旅宿中脫穎而出，從原先銀級認證再升級，首度取得金級環保旅宿認證；另有四家旅宿榮獲銀級認證，分別為捷絲旅高雄站前館與高雄中正館、和逸高雄中山館及SOHO工房眷村生活體驗館。此外，寒軒國際大飯店、城市商旅真愛館、城市商旅駁二館、城市商旅美麗島館、德立莊博愛館、高雄商旅、夏優旅居、月光寶盒旅店及鳳山79背包客棧等九家旅宿，則榮獲銅級環保標章，顯示高雄旅宿業者對淨零減碳與永續經營的高度共識與行動力。

廣告 廣告

觀光局高閔琳局長表示，面對全球淨零碳排與永續旅遊的轉型趨勢，旅宿業是落實減碳行動重要的第一線；為協助業者順利轉型，觀光局推出「旅宿業環保標章輔導計畫」，導入專業顧問團隊，透過實地訪視與技術輔導，積極協助旅宿業者盤點節能減碳作為、強化環保管理制度，同時提供實質獎勵補助，每家補助二至四萬元，支持業者申請「環保標章」認證。在高市府政策推動下，一一四年成功新增十四家旅宿通過認證，截至目前，高雄市取得環保標章的旅宿累計已達二十五家，顯示高雄旅宿市場已穩健啟動全面綠色轉型。

這次唯一獲得金級環保標章認證的「高雄福容大飯店(FULLON HOTEL KAOHSIUNG)」，總經理黃益勝指出，福容大飯店始終秉持永續經營理念，全台十九家連鎖據點持續深耕節能減碳與環境保護；其中高雄館在觀光局專業輔導下，全面精進各項評鑑指標，成功從銀級挑戰晉升金級環保標章。除落實淨零排放、綠色採購與綠色飲食外，也同步強化食安管理與人才留任，感謝各界肯定，讓福容得以為台灣綠色旅遊盡一份心力。

「捷絲旅（Just Sleep）」高雄中正館經理林家伊提到，捷絲旅始終將「永續共好」視為品牌核心價值，這次高雄站前館與中正館雙雙榮獲銀級環保標章，不僅是品牌的重要里程碑，更是對減緩全球暖化的具體實踐。在兼顧旅客住宿舒適度的前提下，捷絲旅持續落實不主動提供一次性備品、省水節能措施，並結合異國蔬食料理推廣低碳飲食，讓環保成為日常生活的一部分。

「城市商旅(CitySuites)」副總經理吳孟姿分享，城市商旅高雄四館（真愛館、駁二館、美麗島館及德立莊博愛館）在觀光局專業輔導下，今年全數順利取得銅級環保標章認證；轉型過程中最大的挑戰不在硬體設備，而是改變旅客與同仁對傳統服務的既有習慣，然而只要是對產業永續與生活環境有益的方向，就值得持續堅持，未來將持續深化各項環保行動。

近年高雄觀光表現亮眼，觀光人次與旅遊滿意度屢創佳績，高市府更有責任引領產業朝向永續發展；未來觀光局將持續推動「永續旅宿認證」、「性別友善旅宿」、「穆斯林友善旅宿」、「親子與寵物友善旅宿」及「銀髮樂齡旅宿」等多元輔導政策，並結合星級旅館評鑑及好客民宿輔導計畫，打造兼具品質、包容與永續的觀光友善城市。

觀光局強調，環保標章制度涵蓋節能設備、水資源管理、廢棄物減量、綠色採購及旅客環保宣導等多項指標，不僅有助旅宿業降低營運成本、提升品牌形象，也回應國際旅客對綠色住宿的期待，進一步強化高雄在國際觀光市場的競爭力；配合二○五○淨零碳排目標，高市府將持續輔導旅宿業者取得環保標章及永續旅宿認證，並鼓勵旅客選擇綠色住宿、搭配大眾運輸與低碳旅遊行程，共同實踐環保生活與永續旅行。

相關旅遊與旅宿資訊，請至觀光局「高雄旅遊網」查詢。