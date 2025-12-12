高雄推動「機構內倡導關懷服務」 專業倡導員陪伴弱勢住民解心聲

面對高齡化與少子化衝擊，高雄市內失依、失能長輩逐年增加，許多入住老人福利機構的住民因健康退化、社會支持薄弱而陷入孤單與無力感。為讓弱勢長輩在機構內也能感受到被尊重、高品質的照顧環境，高雄市政府社會局自106年起運用公益彩券回饋金推動「機構老人獨立倡導關懷服務」，與中立第三方團體合作培訓倡導員，擔任住民的權益守護者與心聲代言人。

↑圖說：倡導團體定期辦理團體督導，讓倡導員互相學習倡導議題的處理方法與技巧。（圖片來源：高雄市社會局提供）

這些倡導員不僅傾聽住民訴求，更主動陪伴、協助溝通，成為住民與機構間的重要橋樑。截至今年11月，高雄已有29家老人福利機構加入合作，共培訓29名倡導員，服務對象達159位弱勢住民，服務人次更突破1,930次。

其中最動人的故事之一，是無親無子的李奶奶。因中風住進機構後長期心情低落、少與人交談，直到倡導員長期陪伴、耐心傾聽，才逐漸重新打開心房。某天她怯怯地問：「可以叫我一聲媽媽嗎？」那份渴望親情的心願，讓倡導員毫不猶豫答應，也從此成為她最期待的訪客。李奶奶的笑容與生活意願，也在這份溫暖陪伴中慢慢回到臉上。

倡導服務透過定期訪談、協助情緒抒發、需求轉介等方式，強化住民參與決策的能力，也讓機構能更理解住民需求，多家合作機構更陸續獲頒中華民國老人福利推動聯盟「優良合作機構」認證。歷年來共有11名倡導員獲選為「優良倡導關懷人」，肯定他們在弱勢長輩身邊的無私投入。

↑圖說：倡導員鼓勵長輩參與機構活動，減少孤寂感。（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局表示，推動獨立倡導並非因機構管理不足，而是希望以更完整、更人性化的照護體系，補足家庭缺席、落實「以人為本」理念。透過穩定陪伴與情緒支持，減少住民的孤寂感，讓生命再次看見盼望。

市府也歡迎有熱忱、具備基本電腦文書能力的民眾加入倡導服務行列，共同守護在機構中需要關懷的長輩。意者可洽高雄市亞鐳慈善會（07-5561665）向謝社工詢問相關資訊。

