高雄推廣長照專業服務 逾1.6萬人使用

（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄市政府衛生局為協助長期照顧個案提升自我照顧能力及照顧者學習照顧技巧，近年推廣「長照專業服務」使用，根據統計，截至今年9月累計1萬6292人使用，使用人數居全台之冠。

衛生局今天發布新聞稿表示，透過復能照護、居家護理指導與諮詢等長照專業服務，協助案家恢復理想生活目標，去年專業服務目標達成率達64.7%，期待更多民眾洽詢接受服務，以達「復能（reablement）」推動目標。

衛生局說，長照專業服務主要是指導個案及照顧者，在平常習慣使用的居家服務外，進一步藉醫事人員等專業人力到案家，依個案及家屬需求學習自主獨立或照顧技巧，達成訓練目標就會結案。

長期專業服務項目含復能照護、個別化服務計畫擬定與執行、營養照護、進食與吞嚥照護、困擾行為照護、臥床或長期活動受限照護、居家環境安全或無障礙空間規劃及居家護理指導與諮詢。

衛生局說，單一項目專業服務，以每週至多1次為原則，至多不超過12次，須於6個月內完成訓練，且為達專業服務效益，個案及主要照顧者應就原服務訓練所指導內容，在日常生活中加強個案自我訓練。

衛生局以六龜區73歲陳姓個案為例，由於中風導致右側肢體無力，生活自理能力大幅下降，出院後銜接全民健康保險急性後期照護（PAC），由物理治療師進行復健訓練，成功重拾自主行動能力。

衛生局表示，截至今年11月高雄市65歲以上長者達56萬人以上，占全市總人口20.72%，面對超高齡社會，2026年長照3.0上路，亮點之一是擴大服務對象，尤以健保住院急性後期照護（PAC）失能者，將無需再受年齡或身心障礙證明限制即可申請長照服務。（編輯：李明宗）1141227