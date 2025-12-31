高雄推智慧救心網 救護車即時判讀搶救心肌梗塞

（中央社記者林巧璉高雄31日電）中央健康保險署與高雄市推動「高雄智慧救心網」，整合消防救護、醫療院所與醫師即時判讀機制，讓救護車化身為「行動急診室」，建立院前與院中無縫接軌的急性心肌梗塞救治流程。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉辦成果發表會表示，「到院前救護車心電圖即時行動傳輸與線上判讀系統跨院合作計畫」，讓救護人員在運送患者途中，即能執行12導程心電圖檢測，透過4G/5G即時傳輸至雲端，由專科醫師團隊線上判讀並指導用藥，提前啟動心導管團隊，搶救黃金救命時間。

高醫副院長林宗憲致詞表示，高醫建立整合式照護模式，並研發AI驅動的心跳停止風險預測模型。透過「高雄模式」的區域聯防，不僅有效掌握搶救時間，更讓急救責任醫院的處置流程無縫接軌，目標是讓心肌梗塞患者的救治成功率能夠提升，死亡風險進一步降低。

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組副組長何尹琳說，為了搶救心跳的每一秒，高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，攜手高雄市政府消防局及高雄市急救責任醫院，以科技串聯緊急救護與醫療團隊，爭取黃金90分鐘的救命時間。

高雄市消防局表示，目前高雄市消防分隊已全面配備到院前心電圖機，且配合2025年新版「救護技術員管理辦法」，將「到院前心電圖」納入初級救護技術員（EMT-1）的可執行項目，將大幅提升技術覆蓋率與篩檢量能。

高醫心臟內科主任許栢超強調，急性心肌梗塞是與時間的競賽，國際指引要求「到院至球囊擴張時間（Door-to-Balloon, D2B）」必須在90分鐘內完成。透過此計畫，救護人員成為「第一時間的醫療助手」，利用網際網路將到院前心電圖資料即時回傳。

高醫急診醫學部內科主任劉冠廷說，近期有一名60歲男性患者出現胸悶、冒冷汗症狀。救護員在到院前立即執行心電圖並上傳，經雲端判讀確診為ST段上升心肌梗塞，並由線上醫師指示用藥。患者抵達高醫後立即進行緊急心導管手術，發現左前降支動脈嚴重狹窄達95%，經置放支架後成功打通血管，術後4天即順利出院。

劉冠廷提醒民眾，若出現胸悶、胸痛或呼吸困難等警訊，應立即撥打119呼叫救護車，切勿硬撐自行開車，以免錯失寶貴的救命時間。（編輯：黃名璽）1141231