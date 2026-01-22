高雄推源頭管理奏效 犬貓絕育補助年年成長

為了毛孩的健康最好都要結紮，上圖為動保處辦理犬貓絕育活動情形。高市府農業局提供



為落實動物保護與源頭管理政策，高市府動保處持續推動犬貓絕育補助措施，近年成果逐步展現。動保處統計，114年度共補助8412隻犬貓完成絕育手術，其中市民申請補助達3197隻，創下近3年新高，責任飼養觀念已逐漸在市民間扎根。

據統計數據顯示，高雄市民申請犬貓絕育補助數量呈現穩定成長趨勢，112年補助1998隻、113年2,532隻，至114年提升至3197隻；動保處指出，逐年攀升的數字，不僅代表政策推動奏效，也反映飼主對寵物健康、動物福利及繁殖管理的重視程度明顯提高。

高市府農業局長姚志旺表示，隨著家庭結構改變，犬貓已成為許多家庭的重要成員，飼養數量增加的同時，也必須同步強化責任意識，透過補助政策、法規宣導與巡迴服務並行，讓飼主能理解絕育不僅有助於降低行為偏差、避免意外繁殖，更能有效降低生殖系統疾病風險，提升毛孩整體生活品質。

姚志旺也提醒，犬貓若未完成絕育，除可能衍生健康與行為問題，也涉及法律責任。依《動物保護法》規定，除持有合法繁殖許可的一般犬貓飼主，皆應替寵物辦理絕育，或依法提出免絕育或繁殖需求申報，否則一經查獲，最高可處新台幣25萬元罰鍰，並可按次處罰。

動保處進一步說明，115年度「高雄市市民犬貓絕育補助」已正式受理申請，凡設籍高雄市、年滿18歲市民，每人最多可申請補助2隻犬貓，須於補助期間內攜帶寵物至高雄市合法獸醫診療機構完成手術，名額有限，建議飼主及早申請。

此外，為照顧動物醫療資源較不足地區，動保處同步啟動「犬貓絕育三合一巡迴活動」，114年度共辦理34場，讓1694隻犬貓受惠；115年度首場巡迴活動將於2月8日上午在阿蓮區老人活動中心登場，後續場次將陸續公告。

