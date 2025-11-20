高雄推甜點平等課程 芭娜娜舒芙蕾結合文化性別多元學習

高雄市教育局、農業局、帕莎蒂娜國際餐飲集團與杉林社區發展協會推動校園味覺教育課程，20日在小港高中登場。（記者王正平翻攝）

記者王正平/高雄報導

高雄市教育局、農業局與帕莎蒂娜國際餐飲集團、杉林社區發展協會20日在小港高中聯手推動年度校園味覺教育課程，今年以「甜點的平等滋味—芭娜娜遇上舒芙蕾」為主題，帶領學生從甜點製作走入食材產地、飲食文化與性別平權的多元學習現場。

帕莎蒂娜董事長許正吉長期投入味覺教育，活動已在高雄連續舉辦14屆。他表示，飲食教育不僅是料理技術，更融合文化、美感與健康，希望從南部出發，推廣到更多地區，讓孩子理解食材來源並培養品味。他也捐出活動中使用的全部食材，支持小港高中在校園中推動健康飲食與在地農業永續。

課程以「餐學美感」揭開序幕，由帕莎蒂娜營運經理Vincent示範西餐禮儀，從餐具擺放、用餐動線到國際禮節，讓學生理解「吃飯是一種生活美學」。接著由西點行政主廚黃麗芳帶領34位學生以杉林社區特產「烏龍香蕉」製作舒芙蕾。學生分組合作，從打發蛋白、調製香蕉餡到掌握烘烤時間，全程親手操作，教室瀰漫香蕉香氣與歡笑聲。

小港高中學生用杉林社區「烏龍香蕉」製作舒芙蕾，全程親手實作，教室裡充滿香味與歡笑。（記者王正平翻攝）

在操作過程中，也融入性別平權教育。授課教師許雅雯表示，社會上仍存在「甜點是女生做」、「廚房屬於女性」的刻板印象，課程希望透過實作打破成見。課堂上可看到男同學主動領軍、女生在器具操作中展現力量與技巧，讓學生理解廚房裡不分性別，每個人都能成為創作者。

小港高中校長薛鈺勤說，甜點製作讓學生在協作中體會到：「平等不是口號，而是能一起完成一件事的實踐。」甜點成了最自然也最甜的媒介。

農業局也安排杉林社區發展協會理事長陳國忠到場分享在地四大明星農特產，包括紅孩兒木瓜、白玉苦瓜、烏龍香蕉與珍珠芭樂。學生透過觸摸、嗅覺與觀察色澤、纖維與果肉構造，學習「色彩×營養」概念，理解每種食材背後都承載著農民的心血與土地的故事。

教育局專門委員許嘉晃到場肯定此跨單位合作成果，指出飲食教育不只是「吃」，更是理解土地、文化與生產者的重要橋梁。他感謝學校、社區與企業共同投入，使學生從一道甜點、一顆水果，看見味道之外的故事與價值，期待味覺教育能持續在更多校園深化與推廣。