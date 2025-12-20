高雄推都市造林 3年將種6千棵「原生種」林木

高雄市長陳其邁(中)今與日月光投控行政長汪渡村、立委許智傑等人一同種希望樹苗，以行動復育在地生態。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄為亞洲首座簽署「柏林城市自然公約」城市，農業局推動淺山生態跳島計畫，今攜手日月光首推都市造林，選定北門里歷史地景武洛塘山0.5公頃土地，3年將復育126種共6千棵「高雄原生種」林木，並導入森林碳匯建構國土生態綠網，也將打造一座景觀橋銜接社區，成為民眾休閒好去處。

高雄歷經百年開發，森林受到嚴重破壞，僅剩壽山殘存小部分自然林，其餘田寮大崗山、大社觀音山等，已看不到完整森林樣貌，台灣山林復育協會歷經3年調查，於高雄周邊郊山找到殘存原生喬木73種及灌木53種共126種，但現今許多樹種岌岌可危，列入台灣紅皮書受威脅物種保育名單，如易危的白樹仔、番仔林投等，隨著森林持續破碎化，野生族群愈來愈小，樹種可能在高雄消失，形成區域滅絕。

農業局促成日月光與台灣山林復育協會合作，於鳳山區北門里推動「高雄都市生態林方舟計畫」，作為高雄森林保種基地，也是全國第一個以政策面結合企業及民間團體進行生物多樣性保育的城市易危。市長陳其邁與日月光投控行政長汪渡村、立委許智傑、北門里長謝秀霞等人，一同種希望樹苗，以行動復育在地生態，第1階段首推3年，搭配農業局深水苗圃作業，已成功培育45種6165株苗木，陸續進場種植，後續進行採種，搶救保育「高雄原生種」林木，未來擴大推動都會區郊山恢復生物多樣性，也回復野生動植物自然棲地，打造永續韌性城市。

日月光投控行政長汪渡村致詞肯定陳其邁完成科技走廊，持續推動生態走廊，建立科技強國、生態島嶼、美麗家園理念令人感動，與市府合作以0.5公頃建立高雄生態，作為生態島嶼的起手式，由南到北讓台灣變成美麗島嶼。

陳其邁說，高雄為亞洲首座簽署「柏林城市自然公約」城市，重點在於生態多樣性，市府打造多座生態公園，包括果嶺公園、雙湖公園等，復育蝴蝶、螢火蟲等，還有高大特區等，這次攜手日月光推動北門里都市造林，以行動復育在地生態，也將造橋鋪路銜接社區，承諾卸任前會親訪成果。

高雄首推都市造林，3年將種126種共6千棵「高雄原生種」林木 。(記者陳文嬋攝)

北門里長謝秀霞種下希望樹苗。(記者陳文嬋攝)

