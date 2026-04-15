高雄推高齡友善社區示範區 行車減速設計保護行人

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為強化用路安全並回應高齡化社會需求，高雄市政府推動交通安全再升級，由交通局攜手工務局於三民區鼎泰里、鳳山區國隆里及前鎮區復國里三處高齡人口密集社區，打造高齡友善交通示範區，透過道路設計導入減速機制，降低無號誌路口事故風險，營造行人優先的安全通行環境。

↑圖說：透過標線調整「車道瘦身」將部分車道空間回收為人行使用。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局指出，此次建置的減速平台依循市區道路設計規範，運用高程差與路型調整，透過物理方式迫使車輛減速。平台結合行穿線設計，不僅提升行人通行安全，也兼顧行走舒適性，採用耐壓且耐用的AC材質，適合於市區無號誌路口長期推廣，並有助於培養駕駛人主動減速的習慣。

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市府表示，上述三處社區過去因高齡人口比例高，加上路口缺乏號誌管制，常發生車輛未停讓導致的碰撞事故。為改善此一痛點，交通局透過社區工作坊，邀集居民參與實地走讀與規劃討論，並向中央爭取經費推動改善計畫，期望從源頭降低交通事故發生率。

↑圖說：AC減速平台， 減速效果良好，警示成效明顯。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局進一步說明，減速平台措施先於澄清湖園區試辦，因減速與警示效果顯著，廣受民眾肯定，因而擴大至三處示範社區施作，同時搭配標線調整進行「車道瘦身」，將部分車道空間回歸行人使用，藉由視覺與空間壓縮，引導駕駛提前降速，逐步建立「車輛慢行、行人優先」的交通文化。

此外，交通局也於三民區河堤路設置全市首座路段中實體行人庇護島，設置於民族一路543巷至裕誠路間約400公尺路段，提供行人安全停等空間，讓民眾可分段穿越道路。庇護島不僅提升穿越安全性，其實體構造亦可在車輛失控時形成防護屏障，降低衝擊風險。

↑圖說：實體行人庇護島讓行人可分段穿越通行，並提供安全的停等空間。（圖片來源：高雄市交通局提供）

根據交通局統計，河堤路改善後平均車速降低約10%，而設置減速平台的路段車速更下降達26%，顯示整體交通改善措施已發揮明顯成效。

交通局強調，未來將持續推動高齡友善社區交通環境優化，逐步串聯成具在地特色的行人安全路網，落實「以人為本」的交通政策願景，打造更安全宜居的城市環境。

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