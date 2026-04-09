高雄推「樂陪犬」陪伴計畫 跨域結合動保與社福4/15招募啟動

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為翻轉流浪動物議題並拓展社會關懷服務，高雄市政府推出全國首創的「樂陪犬」陪伴機制，結合動物保護與長照、兒少照顧等面向，打造跨域創新模式。「好伴狗狗樂陪（Love Pet）陪伴計畫」預計4月15日啟動首波招募，號召市民成為「浪浪守護者」，讓犬隻化身療癒陪伴的重要角色。

高雄市動物保護處表示，此計畫導入「動物處方」概念，將待送養或具潛力的犬隻，透過系統化培訓轉型為具備穩定陪伴能力的「樂陪犬」，未來將進入社區據點，陪伴高齡長者與兒少族群，提供情感支持與互動關懷，也讓動保議題從收容與認養，進一步延伸至社會服務層面。

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↑圖說：高雄市動物保護處推出「好伴狗狗樂陪 (Love Pet) 陪伴計畫」，將待送養或具潛力的犬隻培訓為「樂陪犬（功能性陪伴者）」。（圖片來源：高雄市動保處提供）

為確保服務品質，計畫設計分級、分眾的「陪跑課程」，同步培養犬隻與參與民眾的能力。民眾在參與過程中，不僅學習正確飼養觀念，也透過實際照護與陪伴，建立與動物之間的正向關係，實踐人與動物的雙向療癒。

此外，計畫另一亮點為導入「時間銀行」機制，讓參與者在照顧犬隻、陪伴長者或協助據點運作時，累積服務時數，轉化為未來可運用的資源。透過勞力與時間的交換，強化社區互助網絡，重建人與人之間的連結。

↑圖說：「好伴狗狗樂陪計畫」深度結合了「流浪動物困境」與「高齡長照、兒少關懷」等社會議題。（圖片來源：高雄市動保處提供）

高雄市政府農業局局長姚志旺指出，此計畫整合動保、社福與社區發展，是推動人犬共融的重要里程碑。透過「樂陪犬」的媒介，讓犬隻不再只是寵物，而是具備療癒與陪伴功能的「動物處方」，也為城市注入更多溫暖與支持力量。

姚志旺強調，未來將持續結合民間企業、社福團體與在地社區，共同擴展服務據點，讓更多市民受惠。他也形容，樂陪據點將成為彼此付出與回饋的共融空間，「沒有人是弱勢」，每個人都能在陪伴與被陪伴中找到價值。

動保處表示，「好伴狗狗樂陪」首波陪跑課程預計於5月陸續開課，相關報名資訊將公布於官方網站及社群平台，邀請市民踴躍參與，共同加入「狗狗樂陪超人」行列。

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