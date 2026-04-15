高雄推「海線潮旅行」 成團補助4500元

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）為讓更多旅客認識高雄海線漁村旅遊魅力，高雄市政府觀光局辦理「海線潮旅行」團體旅遊補助計畫，即日起至6月30日，凡符合組團條件，每團即可申請補助車資新台幣4500元。

觀光局今天發布新聞稿表示，除了愛河灣與旗津，高雄海線五區茄萣、永安、彌陀、梓官及林園也有獨特人文風情及豐富農村、漁村文化。觀光局致力推廣海線旅遊，歡迎全國旅行業者組團，體驗高雄海岸風光。

觀光局表示，梓官除了蚵子寮漁港外，更是稻米及蔬菜生產集散地；林園紅樹林生態區可以欣賞招潮蟹、水筆仔、海茄苳等自然生態，搭配承載地方歷史記憶的林園老街，展現多層次的觀光魅力。

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永安則素有「石斑魚的故鄉」美譽，可品嚐口感鮮美且富含膠原蛋白的鑽石水石斑魚。此外，還有南寮漁港海岸光廊、蚵子寮海洋漁業親子館，以及富含文化底蘊的林園清水巖等景點。

觀光局表示，即日起，旅行社組團造訪海線五區指定景點，並於當地用餐，每團15人以上，即可申請每團4500元車資補助；補助出團時間至6月30日，申請受理時間至7月15日或補助額度用罄為止。

另外，活動期間走訪茄萣興達港觀光漁市、永安鹽田彩繪村、彌陀漯底山自然公園、梓官蚵子寮漁港及林園海洋濕地公園等景點，集滿5處即可參加抽獎，有機會獲得高雄熊限量商品。（編輯：吳素柔）1150415