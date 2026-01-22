高雄搶攻春節9天連假 百貨商場祭福袋、開運優惠

（中央社記者林巧璉高雄22日電）農曆春節將至，百貨、商場搶攻送禮商機，推出各式福袋及優惠方案。Global Mall新左營車站、大立、義大世界購物廣場等皆推出福袋，SKM Park Outlets則推出馬年打卡造景。

為搶攻9天春節長假出遊人潮與商機，Global Mall新左營車站今天起至2月25日推出「駿馬迎春」春節檔期。除了有限量百組的「馬吉福袋」外，加碼抽百萬進口名車、黃金富貴馬和精品包等5大獎。

高雄大立也推出福袋與抽獎活動，因應旅遊風氣，今年主題為「金馬迎財開運旅行組」，內容包含實用旅行配件，如20吋前開式行李箱、便攜式U型收納枕及收納盒等，鎖定商務出行與短程旅行族群需求。

高雄漢來趁勢推出旅遊住房專案，入住期間自2月1日至3月3日，平日每晚5500元起。凡入住指定「冬日熊好玩-港灣遊樂假期」專案，就可獲得專屬高雄漢來的「漢來熊」小提燈。

義大世界購物廣場則主打限量「精品開運福袋」，集結館內各大精品品牌，並推出精品服飾4折起優惠。2月3日至3月3日推出「運錢寶馬迎春禮」，2月3日至16日加碼限量3000份馬年紅包袋，2月17日至3月3日送出限量5000份馬年開運金。

SKM Park Outlets高雄草衙從1月起推出新春主題活動「馬躍祥雲好運來」，結合新春造景、會員回饋與鈴鹿賽道樂園等限定優惠。

家樂福以馬年福袋吸客，7大獎總價超過230萬，頭獎是價值88萬馬年金條。家樂福即日起至2月24日同步推出為期超過一個月新春檔期優惠活動，集結量販、超市、線上購物與家速配，讓民眾一次備齊年菜、年貨與新年所需。（編輯：黃世雅）1150122