高雄搶攻普發商機！市府祭多重優惠 耶誕X演唱會X媽祖遶境全到位

▲陳其邁針對配合普發一萬元政策推出多項優惠活動、規劃捷運路網大寮林園線及改善哈囉市場環境等議題回應說明。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長陳其邁今（21）日在議會針對普發現金一萬元是否推出加碼措施進行回應，表示市府已規劃多項刺激消費的活動與優惠，將自即日起至農曆年前陸續公布，盼以大型節慶、演唱會商機及商圈振興方案帶動城市買氣，進一步活絡庶民經濟。

陳其邁指出，聖誕節向來是購物旺季，中央公園聖誕生活節將結合市府推出的購物優惠，相關細節將逐步公布；而隨著 TWICE、伍佰等多場大型演唱會接力登場，高雄成為演唱會熱區，市府也將同步推出商圈及夜市消費券，加乘節慶效應，吸引更多民眾在地消費。

此外，白沙屯媽祖將於 12 月初至岡山壽天宮遶境，市府也配合祭出「媽祖平安券」，盼為岡山、橋頭等區帶來周邊商機。陳其邁強調，高雄將把握普發政策契機，以系列振興措施創造更多旅遊與消費動能。

在捷運建設方面，對於大寮林園線規劃進度，陳其邁表示捷運路網每十年需通盤檢討，目前正進行檢討作業，大寮林園線亦涵蓋其中；未來大寮北向可銜接大樹，並與規劃中紫線串聯，惟相關建設必須依循可行性評估與核定程序推動。

另就財政收支劃分法修法進度，他再次呼籲中央應避免因統籌分配款調整而排擠各縣市重大建設經費，確保南部大型交通建設不受影響。

針對哈囉市場的環境改善議題，陳其邁表示將兼顧交通順暢與攤商生計，要求警方加強勸導違規行為；市場內部改建則會優先改善通風、安全與採光，並持續與攤商協商，盼凝聚共識，打造更好的市場環境。（圖╱高市府提供）