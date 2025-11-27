高雄搶進全球供應鏈 陳其邁：氫能合作、綠氫跨國開發勢在必行

▲市長陳其邁答詢表示，打造高雄成AI智慧城市，持續推動淨零接軌國際，加速產業能源轉型。

打造高雄成為AI智慧城市 陳其邁：持續推動淨零接軌國際、加速產業能源轉型

【記者 王苡蘋／高雄 報導】針對打造高雄成為AI智慧城市所面臨的能源政策問題，高雄市長陳其邁今(27)日在市政總質詢時表示，台灣必須在 2050 年實現淨零排放，為達此一目標需仰賴再生能源與氫能，未來需透過在電廠部署碳捕捉與碳封存技術（CCUS）解決碳排放問題。

市長陳其邁指出，碳關稅等國際法規和全球產業鏈對乾淨能源的要求日益嚴格，產業能源轉型已成為市場趨勢，而非僅是政策選擇。陳其邁提醒，目前國家對碳封存的基礎建設 投資仍顯不足，亟需與碳捕捉同步進行。市長陳其邁強調，台灣應積極融入全球供應鏈，借鏡日本在 氫能與碳封存領域的經驗，並透過跨國合作開發綠氫。他說，高雄市做為全國能源轉型的戰略重鎮，未來將持續以淨零學院接軌國際網絡，積極推動能源合作與技術整合。

針對議員提到於南星計畫區興建新國際機場可行性議題，市長陳其邁表示，行政院長卓榮泰已承諾將在年底啟動南臺灣新機場的選址規劃。站在高雄長遠發展立場，市府會以高雄的優勢極力向行政院爭取。

陳其邁進一步指出，新國際機場設南星計畫區的優點是，空域不會與台南、屏東機場重疊，且其地理位置可連接捷運紅線及國7，除方便貨運和旅客的疏散，連結整個大南方外，對居住環境或生態的衝擊較其他南部沿海縣市小。加上為分散臺灣航空貨運過度集中在桃園機場的風險及疏解南北公路系統負擔，高雄南星計畫區將是南臺灣新機場的首選位址。

有關議員問及市府立場是否支持財劃法覆議一事，市長陳其邁表示，市府認為行政院應該提出覆議，並且行政院版本也應在立法院付委進行審議。陳其邁表示，立法院既是合議制，審查預算時就必須納入地方的意見。他說，若有需要，他願意到立法院做詳細的說明和報告。

陳其邁再次重申，目前立法院通過的版本將會擴大城鄉差距，造成預算分配失衡。不僅排擠到建設型、計畫型的補助外，也加劇社會福利南北差距，有錢的縣市越有錢，產生相對剝奪感。市長陳其邁呼籲，應推動一個「均衡台灣的版本」，而非擴大城鄉差距的版本，確保補助是合理且均衡照顧到不同的偏鄉或發展較快的城市。

有關議員關心食品安全商品標示問題，市長陳其邁表示，商品的標示中央有全國一致性規定的標示及標準，會請市府衛生局與中央衛福部食藥署進行討論、釐清法規規範，以完善食品標示，落實食品安全管理。另有關運動選手獎勵金發放方式，市長陳其邁也責請運動發展局針對各種運動項目進行通盤檢討，以確保各項目的發放方式和比例能夠公平合理。

最後，陳其邁市長也回應有關雙湖公園開發計畫，他表示，明年農曆過年前將完成雙湖公園整頓，並朝向成為蝴蝶或螢火蟲為特色的生態型公園發展，市府將持續投入資源，將雙湖公園與果嶺公園的步道系統連接起來，再串連澄清湖活動中心改造及文大用地的原民博物館，期盼這近400公頃的園區符合城市自然公約的精神，確保生態永續發展。（圖╱高市府提供）