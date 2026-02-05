高雄摩斯漢堡雞塊驚現「捲毛異物」！公司聲明：作業流程會嚴正檢討改進

高雄市摩斯漢堡右昌店今（5）日傳出疑似食品安全問題，有顧客在社群平台上發文，表示在該店購買的雞塊中發現一塊黑色捲毛狀異物。高雄市衛生局接獲通報後立即派員前往該店稽查，但現場檢查的雞塊並未發現異物。摩斯漢堡也最新發布聲明表示，作業流程會嚴正檢討改進。

今日，有網友在社群平台《Threads》發文表示，自己開心吃著超喜歡的摩斯雞塊，結果瞬間被這個雞塊嚇到了，胃口盡失，摩斯漢堡右昌分店好幾次漏掉餐點，今天竟然又送來長毛的雞塊，引發網友熱議。

根據高市衛生局表示，稽查小組在接獲消息後第一時間趕赴現場，對摩斯漢堡右昌店進行檢查。業者回應稱，尚未接獲消費者的直接反映，且無法確定顧客上傳的照片是否來自該店販售的雞塊。現場檢查顯示，該店所販售的雞塊均為上游廠商提供的完整包裝半成品，經開封後直接油炸，檢查過程中隨機拆封的雞塊內外均未見異物。此外，店內的貯存及作業環境符合良好衛生規範（GHP）要求。

為確保食品安全，衛生局已指示業者妥善處理消費者的投訴，並啟動源頭追溯調查，將相關資訊移交給負責管理上游供應商的衛生機關進一步處理。摩斯漢堡則發布聲明，表示將嚴正檢討單店的作業流程，並承諾持續提升用餐品質，確保顧客的健康與安全。

摩斯漢堡最新聲明表示，安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認，已確保所有消費者的用餐品質，感謝消費者的建議指教。

高雄市摩斯漢堡右昌店5日傳出疑似食品安全問題，高雄市衛生局接獲通報後立即派員前往該店稽查，但現場檢查的雞塊並未發現異物，相關調查仍在進行中。（圖／高雄市衛生局提供）

