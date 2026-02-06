高雄摩斯爆食安爭議！雞塊驚現不明毛絮 衛生局介入調查

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

高雄市摩斯漢堡右昌店爆出食安爭議，一名女子昨（5）日上午在享用雞塊餐點時，意外發現其中一塊雞塊表面附著灰黑色毛絮，瞬間失去食欲，並將照片發布社群平台上，引發網友熱烈討論。衛生局接獲通報後已派員稽查，店家強調會檢討作業流程，確保用餐品質。

高雄市摩斯漢堡右昌店爆出食安爭議。(圖／翻攝畫面)

原PO發文表示，自己當時正享用雞塊，但發現其中一塊有不明物體，讓她嚇到完全沒有胃口。畫面中可見，放在沾料的雞塊上，竟冒出灰黑色毛絮，不少網友推測異物可能來自清潔用的菜瓜布纖維，質疑店家作業流程疏失。女子更透露，該分店過去曾多次出現餐點漏送情況，如今又遇到「長毛雞塊」，令她憤怒不已。

衛生局接獲通報後，立即派員前往稽查。現場檢視發現，雞塊為上游廠商提供的完整半成品，經隨機拆封檢驗，內外均未見異物，作業環境也符合良好衛生規範（GHP）。由於供應商位於外縣市，案件已移交轄管衛生局持續追查。

摩斯漢堡則強調食品安全與健康是品牌核心價值，右昌店將針對作業流程進行檢討與改進，並配合相關單位調查，以確保消費者的用餐品質。

