高雄擬闢60米道路橫貫橋糖園區 五分車恐成絕響 民團籲三思
高雄市橋頭糖廠園區具有糖業博物館、日治時期老宿舍、與五分車體驗等，已成市郊重要休憩景點之一，不過在橋頭新市鎮第三期計畫中，將開闢的60米寬1-1道路，將橋糖園區一分為二，民間團體擔心道路開發恐讓五分車成絕響，大幅減少園區觀光休憩價值，新市鎮開發案也恐讓典寶溪沿線淹水情形加劇。對此國土署回應，此案目前正進行都市計畫審議，後續會正式召開說明會提供大眾表示意見。
森林城市協會今日於橋頭糖廠旁興糖國小，舉辦「搶救橋頭糖廠百頃森林，新市鎮三期願景」座談會，會中理事長莊傑任提到，1902年成立的橋頭糖廠，是北高雄最重要的文化觀光景點之一，但近期橋頭新市鎮第三期的規畫，將導致橋頭糖廠被60米道路1-1貫穿、興糖國小校門口樹海將被60米道路推平、上百公頃的森林消失，恐招致淹水更加嚴重、糖鐵觀光五分車軌道與自行車道消失的後果。
莊傑任說明，該條計畫道路就位在橋糖園區中央，將斬斷橋頭糖廠與百年宿舍群的連結，全台第一條動態保存的五分車，也將從1.5公里長度腰斬，失去觀光價值，且60米寬道路就在興糖國小正門口，將造成師生通學危機與負擔。
此外，橋頭新市鎮第三期計畫位置位於糖廠旁約150公頃森林地，林地緊鄰典寶溪河道，莊傑任根據地勢粗略估算，可提供約175萬噸滯洪量，非一般公園滯洪池規模所能比擬，近年典寶溪每逢大雨就容易溢出堤防，去年凱米颱風造成楠梓區多處社區大淹水就是最好案例，若再失去這片林地，洪水只會更往社區內挺進。
對於開發案，莊傑任認為目前已開發的橋頭新市鎮內空房率高，加上周邊尚有約215公頃閒置土地可供利用，依近年橋科每年增加平均增加1200人口計算，恐怕百年內都難以飽和。此外，橋科開發區內所規畫住商用地，已可滿足橋科人才進駐需求，橋頭新市鎮第三期開發並無急迫必要性。
因此莊傑任建議，莊傑任建議，除橋頭新市鎮暫停開發外，考量橋科園區已規畫包含國一橋科聯絡道、1-2號道路通往台1線等聯外要道，已可承擔該園區7成以上交通量，1-1號道路就無須開闢為60米寬規模道路，可讓過橋糖園區，於精武路口與台1線、現有橋頭新市鎮連接，保留園區完整性。
座談會中高雄市議員黃秋媖聲援指出，橋頭糖廠具有文化歷史價值，站在地方立場希望能保留完整性，尤其是五分車鐵道更是地方重要觀光亮點，建議目前尚在規畫階段，應能考慮把道路繞道，多保留一些綠地與滯洪功能；高雄市議員李雅慧也出席指出，該案為內政部國土署所規畫，會要求市府反應地方心聲，在地方發展產業同時，也應傾聽地方心聲。
對此高雄市都發局回應，橋頭新市鎮計畫由內政部國土管理署辦理，市府理解民間關心生態保育議題，亦會向國土署反映地方居民與保育團體意見，促進新市鎮計畫完善規畫。國土署則說明，目前高雄新市鎮第三期進入都市計畫審議階段，後續會舉行正式說明會，將廣納民眾意見進行規畫調整。
