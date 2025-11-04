高雄擴大清除石綿瓦 今年加碼投入4500萬元清除1千噸

高雄市擴大清除石綿瓦，今年加碼投入4500萬元清除1千噸。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市石綿瓦屋頂建物約3萬棟是全國第二，環保局今年將加碼投入4500萬元，擴大清除石綿瓦1千公噸，有民眾將石綿瓦裝袋丟入鳳山溪，環保局依廢清法開罰6萬元至1千萬元，鼓勵民眾清除石綿瓦，每噸可補助4.5萬元，但請勿隨意亂丟，製造環境髒亂。

石綿早期因隔熱又防火被廣泛運用在建材上，但現已被世界衛生組織列為一級致癌物，環境部列管為有害事業廢棄物，高雄石綿瓦屋頂建物約3萬棟，石綿建材總重量5.6萬噸，環保局全面通知清除石綿瓦。

環保局爭取中央經費補助清除、處理費用，自去年8月迄今年10月，已投入3千多萬元，完成1153棟建物清除石綿瓦9百多公噸，近來再爭取到中央經費補助，將加碼投入4500萬元，擴大清除石綿瓦1千公噸。

有民眾以為石綿瓦可溶於水，竟將石綿瓦裝袋丟入鳳山溪，警方查扣10公斤石綿瓦，環保局依廢棄物清理法開罰6萬元至1千萬元，請民眾不要亂丟石綿瓦，可提出申請補助，將由專人輔導協助辦理，避免製造環境髒亂。

環保局表示，石綿瓦屬無機物質不溶於水，破損後容易產生易飛散性細纖維，吸入人體肺部不易排出，清除時予以充分潤濕並雙層包裝，可大幅降低危害風險，請民眾不必過於擔心。

