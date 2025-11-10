高雄攜手民間力量推聽力平權 弱勢族群可望獲更多聽力照護支持

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】為落實高雄市「永續智慧城市」與「友善平權」理念，高雄市政府社會局攜手議員、企業與社福團體，共同推動聽力照護公益行動。明基佳世達集團旗下虹韻助聽器與連鎖藥局通路丁丁藥局（諾貝兒寶貝股份有限公司）共同捐贈總價值超過300萬元的50台進階型助聽器，提供予本市具聽障手冊之中低收入、低收入戶市民，協助弱勢聽損族群改善日常溝通挑戰。

現場由高雄市社會局副局長葉玉如代表陳其邁市長頒發感謝狀，肯定企業善盡社會責任、長期投入聽力健康推廣，並感謝民間力量與社會團體的積極參與，讓資源能真正落實到需要的民眾身上。

公私協力推動聽力照護

高雄市議員陳麗珍長期關注長者福祉與弱勢權益，此次特別協助促成企業與社福團體合作，共同響應市府推動的聽力平權政策。陳議員指出，高雄市近年持續推動長照及長者健康政策，積極落實聽語障礙者的平權與照護。她感謝該助聽器公司與合作藥局通路以實際行動回饋社會，讓更多聽損者有機會重新體會日常聲音的存在，這也展現企業回饋社會的一份心意，讓城市更具支持弱勢的能量。

▲虹韻「聽見愛希望工程公益計畫」，旨在幫助弱勢聽損民眾，擁有良好聽能品質。

助聽器公司總經理梁竣傑表示，根據世界衛生組織（WHO）統計，65歲以上的長者，每三人就有一人面臨不同程度的聽力損失。有研究指出，聽損與失智症風險可能存在關聯，聽力照護與及早評估被認為是重要預防方向之一。

代表受贈團體的高雄市身障聯合總會理事長游錦源強調：「助聽器不只是放大聲音的工具，更是連結世界的橋樑。感謝市府與企業攜手合作，讓更多弱勢朋友有機會聽見家人的呼喚、社區的問候，減少孤立與隔閡，重新融入社會。」

建立社區聽力照護網絡 共創高雄聽覺友善新典範

此次捐贈對象為設籍高雄市、持有聽障證明且具中低收入或低收入資格的民眾，經由輔具資源中心或社福機構評估後，由助聽器公司提供聽力檢測、諮詢與專業配戴服務。

副局長葉玉如提到，市府將持續與企業及社福團體合作，擴大輔具資源服務網絡，落實聽力平權，打造聽得見幸福的高雄。

除公益捐贈外，該助聽器公司亦與合作藥局通路共同推動「社區整合健康照護服務」，讓民眾可於社區藥局完成聽力檢測與健康諮詢，無需奔波。雙方未來也將持續舉辦聽力保健講座與健康教育課程，推廣正確聽力照護觀念。

