高雄攜手 AWS 打造亞洲級金融創新示範場域 「2025亞馬遜港都創新日」聚焦新經濟轉型

高雄市與全球雲端龍頭 Amazon Web Services（AWS）的合作再邁新頁。AWS 18日在高雄舉行年度重點活動「亞馬遜港都創新日」，邀集國內銀行與新金融領域專家，共同探討新經濟時代下政府與金融業的數位轉型趨勢。今年活動規模全面升級，橫跨傳統產業、娛樂服務、零售餐飲到 AI 新創，展現高雄智慧轉型的產業能量。高市府與 AWS 也正式宣布，將攜手規劃高雄成為「亞洲級金融創新示範場域」，協助金融機構與企業掌握 FinTech 發展契機、強化創新應用並加速國際化。

↑圖說：高雄市長陳其邁出席「亞馬遜港都創新日」，強調高雄將持續深化與AWS的合作，全面提升政府效率、公共服務與災害應變能力，讓市民真正受益。（圖片來源：高雄市經發局提供）

高雄市長陳其邁出席致詞時表示，AWS 是市府打造高效、安全、創新的數位生態系最佳夥伴。近年高雄全面推動智慧城市升級，包括與鴻海合作 CityGPT、與 NVIDIA 推動高雄燈塔計畫，廣泛導入 AI 強化城市治理。同時「亞洲資產管理中心高雄專區」掛牌後已吸引 39 家業者進駐，為永續金融與金融科技奠基。他強調，市府將以「由下而上」的整合策略持續扶植新創、吸引大型企業落地，打造更完整的產業鏈，並把數位金融視為下一波城市發展藍海。

陳其邁指出，高雄從傳統工業城市蛻變為智慧數位城市已具初步成果，演唱會經濟亦是最佳示範，市府運用雲端分析優化交通與治安，吸引多組國際巨星來台。未來將結合中央政策深化 FinTech 與永續科技，並持續與 AWS 合作，全面提升市政效率、公共服務與災防應變，讓市民真正感受科技帶來的改變。

↑圖說：AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，AWS與高雄各界多方合作，今年將扣合高雄市發展藍圖及國際潮流，更進一步探討金融科技應用的潛力。（圖片來源：高雄市經發局提供）

AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示，金融創新是推動高雄與台灣數位轉型的關鍵。過去五年 AWS 與高雄合作廣泛，從協助傳產導入 IoT、支持高雄榮總 AI 醫療，到協助新創出海、帶動瑞豐夜市與傳統糕餅業者導入 AI。今年將根據城市發展藍圖，深化 FinTech 應用探索，協助高雄建立串聯半導體與庶民經濟的完整數位體系，並運用 AWS 全球技術能量，陪伴在地企業從舊經濟進化為新經濟。

↑圖說：陳其邁與AWS代表參觀創新應用展示攤位，了解AI與雲端技術如何協助企業數位轉型。（圖片來源：高雄市經發局提供）

高雄市經發局長廖泰翔則表示，市府打造的「高雄金融科技創新園區」已成為產業、金融與科技的示範平台，積極促進綠色金融與金融科技實證。未來將持續與 AWS 合作導入雲端、AI、區塊鏈等技術，協助企業強化供應鏈管理與跨境金融服務，推動高雄成為新經濟時代的創新金融樞紐。透過示範場域與跨域整合，高雄正穩步邁向從「製造之都」轉型為「數位經濟重鎮」的城市願景。

