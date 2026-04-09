高雄攤車經濟升級 七成青創品牌營收成長拓展全通路

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高雄微型創業能量持續升溫，攤車經濟正從傳統市集模式邁向線上線下整合的「全通路戰場」。高雄市政府青年局推動第三屆「高雄青年攤車品牌輔導計畫」，透過系統化培力與資源挹注，協助攤車品牌強化經營體質，最新成果顯示約七成參與品牌在輔導後營收與社群表現雙雙成長，展現青創轉型的具體成效。

↑圖說： 主打古巴三明治的「想不到mobile kitchen」透過計畫媒合進駐巨蛋籃球場短期展售，有效提升品牌能見度與銷售表現。（圖片來源：高雄市青年局提供）

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青年局指出，該計畫自112年率六都之先推動以來，持續優化輔導機制，去年更導入「品牌診療室」與「新銳團隊」陪跑制度，提供免費課程、專業顧問諮詢及市集媒合等多元資源，協助創業初期的攤車品牌建立穩定營運基礎，逐步發展具市場競爭力的品牌形象。

統計顯示，經一年輔導後，65%品牌營業額成長逾5%，69%品牌粉絲數提升超過15%，近半數品牌成功開發兩款以上新品，約七成業者同步優化攤車陳列、識別設計與商品包裝，顯示在品牌經營、產品創新與數位行銷面向均有明顯進展。

↑圖說：「Circle深扣手作」於輔導期間成立線上銷售管道，成功突破地域限制，有效帶動銷售動能。（圖片來源：高雄市青年局提供）

在通路拓展方面，部分品牌已從市集走向多元場域。甜點品牌透過寄售合作打入餐飲據點，帶動營收成長；行動餐車業者則藉由活動媒合進駐大型場館展售，有效提升知名度與來客量。另有手作與寵物品牌透過電商平台布局，突破地域限制，強化銷售動能；部分業者更掌握短影音行銷趨勢，創下單支影片逾4萬人次觸及的亮眼成績，成功擴大品牌聲量。

此外，不少輔導品牌進一步進軍百貨與展會通路，包含進駐購物中心設櫃、參與大型商展，以及結合體驗課程發展多元營收模式，不僅提升品牌能見度，也建立穩定客源，顯示攤車經濟正朝精緻化與多角化發展。

↑圖說： 「三柴一生寵物食驗室」於輔導期間成立線上銷售通路，成功突破地域限制、擴大客群。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，未來將持續整合創業輔導資源，協助青年業者從攤車起步逐步擴展市場版圖。115年度計畫預計於6月公告，盼吸引更多高雄在地品牌加入，強化整體青創產業競爭力，為城市經濟注入更多創新動能。

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