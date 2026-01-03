高雄政見會幕後花絮曝！4候選人「同高」入鏡背後有玄機

即時中心／温芸萱報導

民進黨布局2026大選，高雄市長黨內初選進入關鍵期，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑今（3）日下午齊聚民視林口總部舉行提名政見會。4人輪番說明市政願景，現場氣氛專業但互動不多。會後許智傑分享小插曲，笑稱因政見稿字體太小，只能靠記憶力發表。此外，因4人身高不同，舞台特別設置客製化墊板，以身高最高者賴瑞隆為基準，讓畫面整齊一致。

民進黨積極布局2026大選，高雄市長黨內初選進入白熱化階段，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑皆表態參選。今（3）日下午14時，4人齊聚民視林口總部舉行提名政見會，輪番闡述市政藍圖。

4人進入攝影棚時互動不多，各自專注準備政見內容。不過會後，許智傑分享會前小花絮，透露自己發現政見稿字體偏小，臨時向賴瑞隆「借看」較大字版本，並笑說正式發表時多半仰賴記憶力完成。

此外，因4人身高差異，舞台特別準備客製化墊板，以身高最高的賴瑞隆為基準，讓4人畫面呈現「高度」一致。





因4人身高差異，舞台特別準備客製化墊板，以身高最高的賴瑞隆為基準，讓4人畫面呈現「高度」一致。（圖／民視新聞）





