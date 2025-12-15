高雄救護車執勤中！小黃不滿被擋「狂按喇叭」逼讓路

高雄市登山街和鼓波街交叉口一輛救護車在執勤時，遭到計程車駕駛狂按喇叭要求讓路，即使救護人員解釋駕駛仍不聽，執意要救護車讓路，甚至大罵救護人員，過程全被民眾錄下。

計程車駕駛狂按喇叭要求救護車讓路。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

有民眾在「爆料公社」分享一段畫面，並表示救護車在執行救援任務時，突然遭到一輛計程車狂按喇叭，要求救護車移車，即便救護人員解釋在進行救援，計程車駕駛仍不聽勸，不斷大罵救援人員，最終救護人員退讓放下手邊工作移車，讓計程車通過。

救護人員向計程車駕駛解釋但沒用。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

影片曝光後，許多網友紛紛痛批計程車駕駛「明明你稍微切一下就過，為什麼一定要救護車移車讓你」、「缺德」、「直接報警妨礙公務送進法院處理」、「大家記得這個計程車的車號抵制他讓他沒客人可載」、「現在的人道德觀真的很低落」、「這種應該要吊照了吧」、「麻煩直接把他踢出車隊吧」。

廣告 廣告

延伸閱讀

三角錐上放20萬！「台南撒錢哥」驚傳現身 他搖頭：不是我的

慶70歲生日卻成最後旅程 英國婦泡澡染退伍軍人菌亡

高雄仁武飄刺鼻異味！消防灑水稀釋 環保局追查源頭