高雄救護車執勤遭小黃狂按喇叭並辱罵！網：這種人就該吊銷職業駕照

救護車執勤中竟遭計程車狂按喇叭要求讓路。 圖：翻攝自爆料公社

[Newtalk新聞] 高雄市登山街和鼓波街交叉口一輛救護車正在值勤，遭到計程車駕駛狂按喇叭要求讓路，急救人員解釋正在執行急救還遭司機辱罵，惡劣行為被附近民眾全程錄下，網友怒斥「這種駕駛就該吊銷他的職業駕照」。

民眾在「爆料公社」上傳一段影片，當時救護車在執行救援任務，遭到一旁計程車狂按喇叭，要求救護車移車，救護人員解釋正在急救，卻反遭計程車司機辱罵，最終救護人員只能先行移車讓計程車通過。

影片引來大量網友撻伐「以後考駕照要多增加公民與道德試題才可以」、「說個笑話：職業駕駛」、「現在的人道德觀真的很低落」、「可以檢舉他妨礙醫療救護，依法應該可以開單舉發」、「黃色垃圾車」。

根據《法律百科》資料，若該救護人員提告，《醫療法》規定，若以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式妨害醫護人員、救護人員執行業務，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬以下罰金；《刑法》中也提及，辱罵醫、救護人員，觸犯刑法公然侮辱罪，可處拘役或9千元以下罰金。

