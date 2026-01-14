高雄教師行政獎金加碼50％ 追溯至114學年

台北市今宣布加碼兼任行政教師獎金，高雄市教育局表示，高雄早已拍板將教師行政工作獎金加碼50％、提高至1.5倍，力挺第一線教育行政人員。（示意圖：shutterstock／達志）

台北市長蔣萬安今宣布加碼兼任行政教師獎金，盼改善校園「行政大逃亡」現象，引發各界關注，對此，高雄市政府教育局表示，高雄市早在教育部於114年底宣布增訂教師行政工作獎金後，即啟動相關配套，並由市長陳其邁於1月8日率先拍板，將教師行政工作獎金加碼50％、提高至1.5倍，展現市府對第一線教育行政人員的支持。

教育局指出，高雄市教師行政工作獎金將依校長、主任、組長等不同職務的性質與責任差異，核給相應額度，以合理反映實際行政負擔，相關獎金將配合教育部後續函頒規定先行辦理，市府所規畫的加碼部分，已同步進行行政作業，待行政院同意後盡速發放，並一律追溯自114年9月、即114學年度第一學期起生效。

教育局也強調，校園行政工作是學校正常運作的重要支柱，未來將持續配合中央政策、爭取合理資源，透過制度與實質支持穩定行政人力，感謝教師兼任行政人員長期以來的辛勞付出。

