高雄教師行政獎金加1.5倍 追溯至114學年度

▲因應教育部導師費增加，高雄市長陳其邁本（1）月8日即宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。（圖／記者黃守作攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安今（14）日宣布，加碼兼任行政教師獎金，高雄市政府教育局對此表示，高雄市早在教育部於114年底宣布增訂教師行政工作獎金後，即啟動相關配套，市長陳其邁也在本（1）月8日，因應教育部導師費增加，宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

教育局指出，高雄市教師行政工作獎金將依校長、主任、組長等不同職務的性質與責任差異，核給相應額度，以合理反映實際行政負擔，相關獎金將配合教育部後續函頒規定先行辦理，市府所規畫的加碼部分，已同步進行行政作業，待行政院同意後盡速發放，並一律追溯自114年9月、即114學年度第一學期起生效。

廣告 廣告

教育局也強調，校園行政工作是學校正常運作的重要支柱，未來將持續配合中央政策、爭取合理資源，透過制度與實質支持穩定行政人力，感謝教師兼任行政人員長期以來的辛勞付出。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔣萬安再推教育加碼！台北市兼任行政教師獎金「有感升級」

台北市加碼給教師獎金 公立中小學兼任行政最高再多拿三千

台東財力跳升第一級「並列台北」 行政院、主計總處曝原因