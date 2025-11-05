高雄教育受財劃法衝擊 林智鴻籲公布影響狀況

市議員林智鴻指出，受財劃法衝擊，高雄市教育中央補助被刪減項目高達一百項，其中有卅一項被全額刪減至零。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員林智鴻五日指出，受財劃法衝擊，高雄市教育中央補助被刪減項目高達一百項，其中有卅一項被全額刪減至零，總減列金額高達廿七億元，包含教職員權益、營養午餐、少子女化等九大領域皆受影響，

林智鴻表示，目前市庫雖挹注卅三點零四億彌補落差，但財劃法再不修，「高雄還能撐多久」，教育局不應沈默，應盤點此次財劃法衝擊高雄教育之狀況，並於一個月內將簡要視覺化分析公布上網。

林智鴻說，財劃法減少中央可支配經費，令其刪減對地方補助預算，復因統籌分配款「重北輕南」，造成高雄財政一百七十四億元短差，其中教育局首當其衝，雖然帳面上「加加減減」減少廿點四四億元，但由於計畫經費之間不得流用，真正的計畫補助經費刪減金額，應獨立統計，方能了解受衝擊對象和範圍，遠大於純就預算書所看到的數字。

他認為，在計畫經費不得流用的前提下，也無法拿新增的錢用於被刪減的計畫經費，也因此高雄市庫才要挹注卅三點零四億元，用以彌補未來可預期或未知的短缺，但他質疑「財劃法不修，高雄還能這樣補多久？撐多久？」

林智鴻呼籲，教育局應加強說明新財劃法就本市教育之影響，特別是對各層面之影響，應以「視覺化分析」，並用最簡易的方式說明其影響，一個月內公布於局官網。