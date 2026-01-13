高雄文府國小 猢猻樹的生命教育
從生活中發現美，一棵被颱風吹倒的老樹，在文府國小孩子們的畫筆與鏡頭中，重新長出生命力，也悄悄改變了學生看世界的方式。
繞著菜頭轉...不不不這是棵20多歲的猢猻樹，倒下之後，大手小手用畫筆讓它重獲新生。文府國小藝術領域老師 王永志：「山陀兒颱風的時候它倒了，根很深 所以沒有辦法把它處理掉，(學生)每個人都有自己的想法，降落失敗的火箭啊，寶特瓶 摩托車 斜坡，大砲啊 蠟筆啊，還有湯瑪士小火車，他覺得很像就是斜上去的。」
是個廢棄寶特瓶，千萬別流浪到大海去。文府國小淨零綠生活大使 劉宇勛：「大家是比較喜歡(彩繪)，這個寶特瓶的方案，但是裡面還有一個更小的，海底充滿垃圾的世界，反映現在的海洋，我希望大家看到可以愛護海洋。」
文府國小藝術領域老師 王永志：「他一講(方案)之後，全部的人就開始鼓掌，後面(同學)說，老師 那我不要上去講了好不好，為什麼蠟筆0(票) ，他說蠟筆 沒什麼意思 ，我覺得我要選劉宇勛的(寶特瓶)。」
腦力激盪後全員通過，海底世界盡情揮灑。文府國小藝術領域老師 王永志：「他們就是自己認領(畫什麼)，就發現有四個孩子，所有的畫 他們都不要。」
不敢畫的就先製造海廢，但該怎麼跨出這一步。文府國小藝術領域老師 王永志：「看著星夜(畫作)，他們開始一人從一筆 兩筆，然後一個人十筆。」
文府國小學生 楊曜宇：「平常美勞都很爛 乙丙的那種，畫星夜 一人一筆，就讓我不會那麼害怕，可以放心地去畫，把每一筆集合在一起，就變成一幅非常漂亮的畫，水母 我給它加了嘴巴跟眼睛。」
文府國小學生 施懿宸：「感覺不只有我在努力，還有大家陪著我一起。」
文府國小學生 陳弘晉：「看到了很多海廢，畫了這個樹木，我希望之後大家可以撿回去，回收或是丟垃圾桶。」
文府國小藝術領域老師 王永志：「很大方 很自然在大家面前畫，畫完之後 整個改觀，原來我也可以畫出這種作品來。」
老樹重生，淨零寶特瓶，成了校園最生動的藝術地景。
更多 大愛新聞 報導：
矽島史詩造山者 蕭菊貞傳承感動
人與環境共榮 嘉明湖手作步道10周年
其他人也在看
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 47
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 304
台北101專櫃爆歧視驚動賈永婕處理 越籍移工回應了
台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」爆出櫃姐歧視越籍移工，101董事長賈永婕得知狀況後，親自前往了解事件始末，鬼塚虎昨(12日)發聲明表示已啟動內部調查，涉事員工暫停職務待查，該名移工得知此事獲得處理後，透過朋友做出回應。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 8
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 16
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 10
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 97
賴瑞隆初選勝出！他酸爆：泰勒絲要來了嗎？
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前 ・ 32
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
航運族群深陷綠海！貨櫃三雄帶頭下沉、新興重摔半根 唯「這5檔」見紅撐盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（13）日以30,630.86點開高震盪，最高來到30,973.85點，截至上午10點40分，仍保持上漲走勢，不過航運族群盤...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 101
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 4
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 14
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 22
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
網紅赴俄旅遊認貪圖「快速通關」喪失台灣身份 移民署證實！陸委會揭1挽救方法
旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱的經歷，坦言在中國旅遊期間，誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後被認定違規，依法喪失台灣身分。對此，陸委會再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 55