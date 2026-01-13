高雄文府國小 猢猻樹的生命教育

從生活中發現美，一棵被颱風吹倒的老樹，在文府國小孩子們的畫筆與鏡頭中，重新長出生命力，也悄悄改變了學生看世界的方式。

繞著菜頭轉...不不不這是棵20多歲的猢猻樹，倒下之後，大手小手用畫筆讓它重獲新生。文府國小藝術領域老師 王永志：「山陀兒颱風的時候它倒了，根很深 所以沒有辦法把它處理掉，(學生)每個人都有自己的想法，降落失敗的火箭啊，寶特瓶 摩托車 斜坡，大砲啊 蠟筆啊，還有湯瑪士小火車，他覺得很像就是斜上去的。」

是個廢棄寶特瓶，千萬別流浪到大海去。文府國小淨零綠生活大使 劉宇勛：「大家是比較喜歡(彩繪)，這個寶特瓶的方案，但是裡面還有一個更小的，海底充滿垃圾的世界，反映現在的海洋，我希望大家看到可以愛護海洋。」

文府國小藝術領域老師 王永志：「他一講(方案)之後，全部的人就開始鼓掌，後面(同學)說，老師 那我不要上去講了好不好，為什麼蠟筆0(票) ，他說蠟筆 沒什麼意思 ，我覺得我要選劉宇勛的(寶特瓶)。」

腦力激盪後全員通過，海底世界盡情揮灑。文府國小藝術領域老師 王永志：「他們就是自己認領(畫什麼)，就發現有四個孩子，所有的畫 他們都不要。」

不敢畫的就先製造海廢，但該怎麼跨出這一步。文府國小藝術領域老師 王永志：「看著星夜(畫作)，他們開始一人從一筆 兩筆，然後一個人十筆。」

文府國小學生 楊曜宇：「平常美勞都很爛 乙丙的那種，畫星夜 一人一筆，就讓我不會那麼害怕，可以放心地去畫，把每一筆集合在一起，就變成一幅非常漂亮的畫，水母 我給它加了嘴巴跟眼睛。」

文府國小學生 施懿宸：「感覺不只有我在努力，還有大家陪著我一起。」

文府國小學生 陳弘晉：「看到了很多海廢，畫了這個樹木，我希望之後大家可以撿回去，回收或是丟垃圾桶。」

文府國小藝術領域老師 王永志：「很大方 很自然在大家面前畫，畫完之後 整個改觀，原來我也可以畫出這種作品來。」

老樹重生，淨零寶特瓶，成了校園最生動的藝術地景。

