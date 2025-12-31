高雄文武聖殿捐贈小型消防水箱車 強化窄巷救災戰力

高雄在地信仰中心、長期投入社會公益的「文武聖殿」，為感念消防人員辛勞並提升都市救災效能，特舉行消防車輛捐贈典禮，由文武聖殿董事長楊勇男代表捐贈一輛「小型消防水箱車」予高市府消防局鼓山分隊，並由邱榮振副局長代表受贈並回贈感謝狀。(見圖)

消防局今(卅一)日說明，文武聖殿坐落於高雄，是地方極具指標性的宗教文化中心，香火鼎盛且長期致力於社會公益，秉持文衡聖帝慈悲為懷的精神，協助弱勢、回饋鄉里不遺餘力。

文武聖殿董事長楊勇男表示，廟方深感消防人員執勤的高危險性，尤其高雄市區有許多狹窄巷弄，大型消防車進入不易，因此決定捐贈適配性高的救災車輛；楊董事長強調，文武聖殿預計共捐贈三輛小型消防水箱車，今年率先完成首輛交車，為高雄消防戰力注入第一波量能，至於剩下的兩輛車，也預計將在明年元宵節期間陸續交車，象徵廟方與高市府攜手，從年初到年尾共同守護高雄民眾生命財產安全。

消防局邱榮振副局長對文武聖殿的慷慨義舉表達高度肯定與誠摯謝意，邱副局長指出，高市府資源有限，但民力無窮，特別感謝文武聖殿長期以來對消防工作的支持，且高雄市區人口密集，部分區域道路狹小，有了這類機動性強的車輛，將能大幅提升分隊的救援量能，確保消防同仁在各種救災環境下，能以更安全、更快速的方式完成任務，守護每一位民眾的平安。

這次捐贈的小型消防水箱車具有「機動性高、反應快」等優點，其車體設計輕盈靈活，能克服大型車輛無法通行的狹窄道路與曲折巷弄；在災害發生的初期，該型車輛能迅速抵達火災現場進行初步滅火與水源補給，有效搶救黃金時間，對於地形複雜的鹽埕地區而言，是不可或缺的救災利器。