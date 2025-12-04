高雄新住民人口破6萬！議員批「活動之城」欠大型文化活動

高雄市新住民人口攀升，目前已超過6萬人，位居全國第二多，高市議員許采蓁認為，應規畫新住民大型文化活動。（許采蓁提供／洪浩軒高雄傳真）

根據統計資料顯示，高雄市的新住民人口已經超過6萬人，位居全國第二多，僅次於新北市，高市議員許采蓁表示，六都其他城市都有舉辦以新住民為主體的活動，但高雄被譽為「活動之城」，又擁有大量新住民人口，卻缺乏類似活動，盼高市府明年開始規畫新住民大型文化活動。對此，高市府表示，將整合各節慶民情及資訊，研議舉辦相關新住民文化活動。

許采蓁表示，高雄市的新住民人口在全國排名僅次於新北，目前已達6萬多人，也就是說，平均每50個高雄人，就有1位是新住民。近期中央看見新住民的重要性，正式升格成立「新住民發展署」，而高雄作為多元包容的城市，卻一直缺乏以新住民為主體的大型活動。

許采蓁指出，六都其他城市都陸續開始舉辦新住民活動，包括台北市「潮泰節」、新北市「多元文化節」、桃園市「新住民暨多元文化故鄉季」，台中則透過節慶活動及成果展雙軌並行的模式舉辦「泰國水燈節文化體驗」等活動，但高雄這幾年以「活動之城」自居，卻缺乏以新住民文化為主體的大型文化活動，實在相當可惜。

對此，高市府表示，將會盤點東南亞各國節慶，並配合相關習俗及民情，整合規畫新住民的慶典活動，讓離鄉來台生活的新住民可以藉由節慶活動，紓解思鄉情懷。

