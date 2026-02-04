高雄新創「超智諮詢公司」成功挺進美國消費性電子展。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄在地人工智慧新創「超智諮詢公司」，成功挺進二０二六年美國消費性電子展，征戰美國接軌全球，在全球指標性舞台展現自主研發成果，是高雄新創走向國際市場的重要里程碑。

美國消費性電子展（CES）為目前全球規模最大、影響力最深遠的科技盛會，被譽為科技業的風向球，匯聚頂尖科技巨頭與新創公司展示人工智慧、智慧家庭及機器人等前瞻技術；「超智諮詢公司」成立於二０二二年，為高雄在地新創人工智慧模型訓練公司，獲高雄市青年局參展補助及國科會資源支持，成功挺進美國消費性電子展。

青年局局長林楷軒表示，推動人工智慧數位科技應用是市府建構智慧城市的核心目標，為了讓高雄具備技術能量的新創團隊能躍上全球競爭舞台，青年局積極整合資源助攻團隊挺進美國頂尖科技殿堂。

二０二六年美國消費性電子展吸引超過四千五百家廠商、約十三萬名專業人士參與，以「AI Forward」為主題，象徵人工智慧已從雲端運算正式跨入實體應用的關鍵期，超智諮詢此次參展不僅精準對接全球科技浪潮，更向世界展示高雄在人工智慧產業應用上的深厚硬實力，具體實踐高市府引領在地青創航向國際市場的施政願景。