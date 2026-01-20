高雄新卸任警政主管交接 陳其邁：捍衛治安沒有假期

原航空警察局局長趙瑞華(右一)接任高雄市警局局長。 圖：高雄市警察局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府警察局今(20)日進行「卸、新任局長、分局長、大隊長聯合交接典禮」，由市長陳其邁擔任主持人，首先進行卸新任局長交接，由內政部警政署副署長李文章擔任監交人，原局長林炎田調任台北市政府警察局局長，由航空警察局局長趙瑞華接任高雄市警局局長，接著進行苓雅、鳳山、岡山、旗山、仁武、鼓山、鹽埕、左營、林園、小港、六龜、湖內、前鎮分局及交通警察大隊等14個機關首長交接，由新任警察局長趙瑞華擔任監交人。

廣告 廣告

新任局長趙瑞華，中央警察大學消防學系50期、中央警察大學水上警察學系30期碩士，歷任市警局湖內、岡山、鳳山、苓雅分局長、高雄港務警察總隊總隊長、內政部警政署行政組組長、臺東縣警察局局長、市警局督察長、副局長、保安警察第五總隊總隊長、內政部警政署督察室主任、航空警察局局長等職務，對高市治安狀況相當熟稔，陳其邁致詞時表示，相信趙瑞華局長一上任，一定能立即上工，繼續拚治安，亦期勉新任分局長及大隊長在工作崗位上仍持續發揮專業，打擊不法，守護治安和交通。

陳其邁也肯定林炎田任內對市府的重點政策，都有一一完成、落實，高雄市人口270萬左右，幅員廣大，對治安來說，真的是有蠻多的挑戰，林炎田都很認真的在為高雄做事，特別舉例，高雄暴力犯罪件數，114年31件，為六都最低；槍擊案件數，114年3件，和109年相比，減少11件，降幅達8成；在檢肅幫派組合部分，高雄也是連續4年榮獲全國「特優」；與民眾日常生活息息相關的交通事故防制上，高雄更是六都中唯一A1數量連5年下降的城市，114年較109年降幅高達27%。

陳其邁感謝林炎田過去的努力，讓高雄的治安能夠維持穩定，保障人民生命財產的安全，警察局長最重要的工作，就是貫徹整個法律的執行，能夠強力地打擊犯罪、維護治安，這是他對警察局長唯一的要求，在整個執法過程裡面，能夠一方面維持治安，二方面也能夠同步來精進警察同仁的待遇，跟整個高雄未來治安工作能夠結合智慧科技，不斷地提升整個打擊犯罪的工作。

陳其邁也說，高雄的活動也非常多，各項大型群眾的事件，常常會是治安工作的一個重點，怎麼樣能夠在這種大型的活動，或者是人潮多的這個部分，能夠進一步預防犯罪，加強整個勤務工作，來保障整個活動的順利進行，這個也是非常非常的重要，也希望說新的警察局長能夠儘速地了解高雄整體的治安狀況，馬上上手，讓治安的工作能夠同步地接軌，沒有中斷。

接下來將進入春節年假，陳其邁表示守護治安、打擊犯罪沒有假期，請市警局因應春節強化勤務重點，包含節慶和活動的交通疏導，人潮聚集場所的治安維護，還有強化防搶、防詐工作，杜絕犯罪跟不法，讓市民安心返鄉好過年，並感謝立委、警政署、議員、檢調單位及所有義警、義交跟志工，對警察同仁的支持和協助，共同營造高雄更好的治安跟交通環境。

市警局表示，內政部基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，這次調整各警察機關警監職務，其中市警局異動人員還包括督察長梁東山接任副局長，桃園市政府警察局主任秘書侯東輝接任副局長、花蓮縣警察局局長陳百祿接任督察長、前鎮分局長洪榮敏、苓雅分局長蔡鴻謀、仁武分局長陳膺方陞任市警局警政監、航空警察局臺北分局長王志中調任旗山分局長、新北市政府警察局訓練科科長高德昌調任鹽埕分局長、刑事警察局偵查第四大隊長曾順光調任林園分局長及警政署交通組科長謝錫釗調任六龜分局長；內部服務地區調整部分則有鳳山分局長林俊賢調任苓雅分局長、岡山分局長王春生調任鳳山分局長、旗山分局長王永吉調任岡山分局長、鼓山分局長徐釗斌調任仁武分局長、鹽埕分局長郭子弘調任鼓山分局長、林園分局長李明道調任左營分局長、六龜分局長江慶斌調任小港分局長、交通警察大隊長黃元民調任前鎮分局長、市警局犯罪預防科科長李明達調任湖內分局長及後勤科科長劉清俊調任交通警察大隊長。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

近73億市政預算被卡 「高雄捍衛隊」選將籲柯志恩公開道歉或退出市長選舉

日光海島生活節3月盛大回歸 陳其邁合體四國代表挑戰藤球運動

趙瑞華(右一)宣誓就任高雄市警局局長。 圖：高雄市警察局/提供