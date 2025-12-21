高雄新品「天使」洋香瓜於神農市集亮相

▲ 高雄市政府農業局長姚志旺與來賓一起品嚐「天使」洋香瓜。（圖／高市府農業局提供)

[NOWnews今日新聞] 為推廣高雄在地特色農特產品，高雄市政府農業局攜手在地企業「農友種苗公司」及「祥鶴農產品生產合作社」，共同推出全新洋香瓜品種「天使」，並在本週六、日兩天於神農市集免費品嚐，吸引大批民眾到場，一同成為快樂的「吃瓜群眾」，現場氣氛熱絡。

高雄市政府農業局主辦的「神農市集」集結南臺灣優質小農的嚴選農漁畜產、時令蔬果與特色加工品展售，今（114）年度最終場特別結合「農友種苗公司」及「祥鶴農產品生產合作社」，推出「吃瓜群眾大募集」千人吃瓜活動，向民眾正式介紹全新洋香瓜品種「天使」，獲得現場民眾一致好評。

廣告 廣告

▲ 高雄市政府農業局長姚志旺致詞。（圖／高市府農業局提供)

農業局表示，為發掘最具高雄在地特色與市場潛力的農產品，於今年初即與相關育種及生產單位合作，進行多個洋香瓜品種試種與評估，最終選出外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜。該品種於神農市集亮相後，深受民眾喜愛，顯示具備良好市場潛力，未來將逐步擴大種植面積，為高雄瓜類產業開拓新的發展方向。

除洋香瓜品嚐體驗外，活動現場亦結合農業科技與永續發展主題，與「農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所」及美濃「又生農場」合作，推出小番茄評鑑體驗活動。由專業研究人員與農友帶領民眾，品評多款當季小番茄及具推廣潛力的抗病新品種，讓民眾實際感受抗病品種在兼顧生產穩定性的同時，仍能保有良好風味。活動共規劃兩梯次、80人次，開放報名後迅速額滿，反應熱烈。

▲ 周末神農市集舉辦天使瓜吃瓜群眾大募集活動，現場人潮洶湧、氣氛熱絡。（圖／高市府農業局提供)

現場同時展示多項農業研發成果，包括「農友種苗公司」及「農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所」最新育種成果，以及「高雄區農業改良場」展示可取代傳統農業塑膠膜的農用紙膜，實踐減塑與永續農業理念，讓民眾更深入了解農業與生活的緊密連結，並看見農業未來的發展趨勢。

農業局局長姚志旺表示，很高興看到這麼多民眾參與神農市集，一起成為快樂的「吃瓜群眾」，未來高雄市政府農業局將持續與研究單位及育種業者合作，提升高雄農產業競爭力，推廣具在地特色的優質農產品，攜手農友為高雄農業持續創造話題與新高峰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

5家特寵業者入圍毛星級大賞 棉花糖寵物旅館獲全台十大殊榮

一口愛上 高雄冬季冠軍水果雙12推出免動刀原果雙規格

啟動最高等級維安 陳其邁視察車站警力整備確保民眾安全