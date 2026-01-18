高雄新員警「顏值超高」！網暴動「想被逮捕」…

生活中心／李筱舲報導



高雄市政府警察局近日在社群平台分享了新進員警選填單位的現場照片，畫面中可見許多年輕面孔正專注地決定未來的服務單位。高雄市警局也在文中勉勵這群即將到職的生力軍。不過，這篇充滿正能量的勵志文卻被多張「高顏值」照片給歪樓，成為網友們關注的焦點，更有網友看了表示自己想報考警察了。





高雄新進警察「男帥女美」顏值爆表！照片曝光網暴動：怎樣才可被逮捕？

高雄市政府警察局近日發文勉勵新進員警，並放上選填單位的現場照片。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄市政府警察局》）

高雄市政府警察局近日在臉書粉專分享新進員警選填單位的現場照片，並在文中寫道：「警察的制服很重，肩上扛著守護市民的責任，心底繫著答應家人的平安。選填單位的那一刻，或許有喜有憂，但無論分發到哪裡，那裡都有需要你的民眾。」對於即將加入高雄的新進警察也表示：「歡迎回家，歡迎加入高雄。願學長姐在未來執行每個勤務時，出入平安，順利順心。」。

高雄新進警察「男帥女美」顏值爆表！照片曝光網暴動：怎樣才可被逮捕？

照片中出現多位高顏值男女警員，成為網有熱議的焦點。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄市政府警察局》）

貼文曝光後，網友的目光都聚焦在照片中出現的多位高顏值男女警員。網友留言表示：「要不要當警察」、「突然想調去高雄了」、「顏值決定起跑線」、「賞心悅目」、「顏值都很高喔。」、「太多美女警察了吧，怎樣才可以被逮捕？」、「男的帥女的美，犯罪率會不會反而上升啊」。此外，資深學長、學姊也幽默留言「這笑容，應該…或許…不會維持太久」、「顏值不夠只能苦幹實幹了」、「羨慕這群新鮮的肝」。

高雄新進警察「男帥女美」顏值爆表！照片曝光網暴動：怎樣才可被逮捕？

有網友看了表示自己都想當警察了。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄市政府警察局》）

